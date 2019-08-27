Похудел на 40 кг! Звезда "Полицейского с Рублевки" сбросил вес и восхитил сеть

Звезда популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов. Так, поклонники артиста поддержали его и отметили, что он прекрасно выглядит.

О том, что ему удалось похудеть, Попов сообщил в комментариях под публикацией режиссера Алексея Нужного.

"Не думал, что что-то лайкну с Женей, но... Во-первых, то, что ты завел подобную рубрику, Леш, это — прекрасно. Во-вторых, я похудел на 40 килограммов и перестал делить с Женькой персонажей во всех проектах", — написал актер.

"Роман, поделись со своими толстыми подписчиками, как тебе удалось так быстро и хорошо похудеть?", "Никого не слушайте! Решили стать здоровым, значит идите до конца! И эти разговоры, типа полнота — это ваша фишка, пропадет харизма и весь такой бред... Это эгоизм людей", "Супер выглядите! Хотя как актер, вы были шикарны в любой форме", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда сериала "Счастливы вместе", 39-летняя актриса Наталья Бочкарева рассказала, как похудела на 60 килограмм за год без диет.

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