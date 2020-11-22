Почему постоянно хочется есть: диетолог пояснил проблему

Непроходящее чувство голода не только мешает похудению, но и может быть тревожным знаком организма.

Об этом рассказала диетолог Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram. Так, по ее словам, организм в здоровом состоянии без затруднений переносит перерывы в еде по 4 и 5 часов.

Если же человек голоден уже через один-два час, причин может быть несколько.

1. Избыточный рост бактерий, когда человек кормит не только себя, но и их. Признаками бактериального роста являются бледный, часто с белым налетом язык; несвежесть дыхания; отек лица; вздутие; грибок на ногах; молочница.

2. Слабое пищеварение. Причина этого, как правило, – недостаток желчных кислот, увеличения переваривающей слизи. Если такой слизи много, она будет раздражать стенки желудка уже через два часа после еды, когда она опустилась из желудка ниже по пищеварительному тракту. Это провоцирует боль, изжогу, дискомфорт, отрыжку, рефлюкс. Поэтому неосознанно возникает желание перекусить, чтобы соляная кислота переключилась на переваривание пищи.

3. Диабет. Если при чувстве даже легкого голода человеку становится плохо, появляется головная боль, слабость, а интервал между приемами пищи более 4 часов выдержать сложно, этом может быть признаком гипогликемии, которая возникает при сахарном диабете 2 типа.

4. Пища недостаточно питательна. Тогда нужно делать ее более плотной и сытной.

Диетолог рассказала, почему чувство голода не проходит скриншот

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