|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Диета и фитнес

Почему по утрам стоит пить теплую воду: топ-5 причин

2.5тЧитать материал на украинском

Многие из нас имеют хорошую привычку начинать утро со стакана воды, чашки чая или кофе — это помогает проснуться. Когда мы делаем выбор в пользу воды, то почти всегда предпочитаем пить холодную. Она кажется более вкусной и освежающей. Однако теплая вода с утра приносит больше пользы для здоровья.

Поэтому издание Healthwaters поделилось топ-5 причинами, почему нужно пить теплую воду по утрам.

Избавляет от боли

Стакан теплой воды снимает менструальные боли, лечит мигрени, облегчает боль от ушибов и травм.

Почему по утрам стоит пить теплую воду: топ-5 причин

Фото: 1drivenews.ru

Улучшает пищеварение

Также по словам специалистов, стакан теплой воды по утрам запускает пищеварительную систему. Это способствует легкому перевариванию пищи и усваиванию полезных элементов в течение дня.

Помогает похудеть

Отмечается, что ускорение обменных процессов за счет приема воды способствует нормальному усвоению белков, жиров, углеводов. В результате снижается аппетит, ускоряется выведение шлаков и лишней жидкости из организма, что помогает борьбе с лишним весом.

Почему по утрам стоит пить теплую воду: топ-5 причин

Фото: lifehacker.ru

Новости
Чем полезна вода с лимоном

Выводит токсины и шлаки

Кроме того, теплая вода помогает устранить токсины, циркулирующие по всему организму. Также она улучшает кровообращение и очищает кровь.

Замедляет старение

Все женщины хотят выглядеть молодыми и красивыми. К счастью, теплая вода задерживает процесс старения. Кроме того, она улучшает состояние волос, тургор и эластичность кожи.

Почему по утрам стоит пить теплую воду: топ-5 причин

Фото: oristar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи-диетологи назвали продукты, которые не рекомендуют есть утром.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
Как это паршивое "издание Healthwaters" позволило себе украсть гениальную мысль самой - Великой Супрун?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения