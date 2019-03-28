Почему по утрам стоит пить теплую воду: топ-5 причин

Многие из нас имеют хорошую привычку начинать утро со стакана воды, чашки чая или кофе — это помогает проснуться. Когда мы делаем выбор в пользу воды, то почти всегда предпочитаем пить холодную. Она кажется более вкусной и освежающей. Однако теплая вода с утра приносит больше пользы для здоровья.
Поэтому издание Healthwaters поделилось топ-5 причинами, почему нужно пить теплую воду по утрам.
Избавляет от боли
Стакан теплой воды снимает менструальные боли, лечит мигрени, облегчает боль от ушибов и травм.
Фото: 1drivenews.ru
Улучшает пищеварение
Также по словам специалистов, стакан теплой воды по утрам запускает пищеварительную систему. Это способствует легкому перевариванию пищи и усваиванию полезных элементов в течение дня.
Помогает похудеть
Отмечается, что ускорение обменных процессов за счет приема воды способствует нормальному усвоению белков, жиров, углеводов. В результате снижается аппетит, ускоряется выведение шлаков и лишней жидкости из организма, что помогает борьбе с лишним весом.
Фото: lifehacker.ru
Выводит токсины и шлаки
Кроме того, теплая вода помогает устранить токсины, циркулирующие по всему организму. Также она улучшает кровообращение и очищает кровь.
Замедляет старение
Все женщины хотят выглядеть молодыми и красивыми. К счастью, теплая вода задерживает процесс старения. Кроме того, она улучшает состояние волос, тургор и эластичность кожи.
Фото: oristar.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи-диетологи назвали продукты, которые не рекомендуют есть утром.
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