Почему по утрам стоит пить теплую воду: топ-5 причин

Многие из нас имеют хорошую привычку начинать утро со стакана воды, чашки чая или кофе — это помогает проснуться. Когда мы делаем выбор в пользу воды, то почти всегда предпочитаем пить холодную. Она кажется более вкусной и освежающей. Однако теплая вода с утра приносит больше пользы для здоровья.

Поэтому издание Healthwaters поделилось топ-5 причинами, почему нужно пить теплую воду по утрам.

Избавляет от боли

Стакан теплой воды снимает менструальные боли, лечит мигрени, облегчает боль от ушибов и травм.

Фото: 1drivenews.ru

Улучшает пищеварение

Также по словам специалистов, стакан теплой воды по утрам запускает пищеварительную систему. Это способствует легкому перевариванию пищи и усваиванию полезных элементов в течение дня.

Помогает похудеть

Отмечается, что ускорение обменных процессов за счет приема воды способствует нормальному усвоению белков, жиров, углеводов. В результате снижается аппетит, ускоряется выведение шлаков и лишней жидкости из организма, что помогает борьбе с лишним весом.

Фото: lifehacker.ru

Новости Чем полезна вода с лимоном

Выводит токсины и шлаки

Кроме того, теплая вода помогает устранить токсины, циркулирующие по всему организму. Также она улучшает кровообращение и очищает кровь.

Замедляет старение

Все женщины хотят выглядеть молодыми и красивыми. К счастью, теплая вода задерживает процесс старения. Кроме того, она улучшает состояние волос, тургор и эластичность кожи.

Фото: oristar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи-диетологи назвали продукты, которые не рекомендуют есть утром.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!