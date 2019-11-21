Почему перед спортом нужно есть заранее: известная фитнес-тренер назвала причину

Перед тренировкой для худеющих нужно обязательно питаться минимум за час-полтора, чтобы разрыв между приемами пищи составил в общей сложности до четырех часов.

Причину на своей странице в Instagram объяснила известный фитнес-тренер Анита Луценко, рассказав, что происходит с желудком и кровоснабжением.

"А вы знаете почему нужно кушать перед тренировкой за 1-1,5 часа? Конечно, потому что все, кто вокруг не должны узнать / увидеть, что вы ели, но есть и еще одна причина: сосуды пищеварительной системы во время нагрузки сужаются и их кровоснабжение снижается на 25-75%, и она (кровь) плывет в мышцы", – пояснила Луценко.

По ее словам, после тормозится пищевой центр нервной системы. Фитнес-тренер подчеркнула, что лучше вообще ничего не есть перед тренировкой, а "подзаправиться" можно и после.

"Тогда как раз пройдет 3 часа с момента предыдущей еды. Поели, один час на переваривание, один час тренировка, один час после тренировки, итого 3 часа! Нормальный перерыв между едой – 3-4 часа", – рассказала она.

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