Почему перед спортом нужно есть заранее: известная фитнес-тренер назвала причину

Перед тренировкой для худеющих нужно обязательно питаться минимум за час-полтора, чтобы разрыв между приемами пищи составил в общей сложности до четырех часов.
Причину на своей странице в Instagram объяснила известный фитнес-тренер Анита Луценко, рассказав, что происходит с желудком и кровоснабжением.
"А вы знаете почему нужно кушать перед тренировкой за 1-1,5 часа? Конечно, потому что все, кто вокруг не должны узнать / увидеть, что вы ели, но есть и еще одна причина: сосуды пищеварительной системы во время нагрузки сужаются и их кровоснабжение снижается на 25-75%, и она (кровь) плывет в мышцы", – пояснила Луценко.
По ее словам, после тормозится пищевой центр нервной системы. Фитнес-тренер подчеркнула, что лучше вообще ничего не есть перед тренировкой, а "подзаправиться" можно и после.
"Тогда как раз пройдет 3 часа с момента предыдущей еды. Поели, один час на переваривание, один час тренировка, один час после тренировки, итого 3 часа! Нормальный перерыв между едой – 3-4 часа", – рассказала она.
А вы знаете почему нужно кушать перед тренировкой за 1-1,5 часа? Да! Конечно потому, что все кто вокруг не должны узнать/ увидеть , что вы ели 🙈😅 но есть и еще одна причина: сосуды пищеварительной системы во время нагрузки сужаются и их кровоснабжение снижается на 25-75% и она ( кровь) плывет в мышцы. Тормозится пищевой центр нервной системы. Ну грубо говоря лучше ничего в желудок не класть. Ну а поесть можно через час после тренировки. Тогда как раз пройдёт 3 часа с момента предыдущей еды. Поели ✅ 1 час на переваривание ✅ 1 час тренировка ✅ 1 час после тренировки✅ итого 3 часа! Нормальный перерыв между едой 3-4 часа 🙌🏻 Топ и лосины: @wowbodyshop
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог Инна Забияка назвала топ-5 важных причин, почему стоит похудеть.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.