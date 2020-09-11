Почему нельзя есть овсянку на завтрак: диетолог развеяла популярный миф

Овсянка и другие крупы не являются полезным завтраком, в особенности для тех, кто худеет.

Такое мнение высказала диетолог Дарья Русакова, отметив, что каши могут не только препятствовать похудению, но и способствовать набору веса. Также они из-за высокого содержания пищевых волокон они могут выводить из организма полезные вещества, к примеру – кальций и магний, пишет "Ридус".

Специалист отметила, что употреблять овсянку стоит не более 2-3 раз в неделю, более эффективными будут разнообразные завтраки каждый день. За один прием пищи стоит нельзя съедать более 250 г каши в готовом виде.

Что нужно есть на завтрак: совет диетолога. Pixabay

"Порция каши содержит 400–500 ккал, это много. К тому же, если добавлять масло, молоко или сахар – калорийность возрастает. Поэтому люди, которые пытаются худеть, употребляя больше круп, или придерживаются каких-то диет, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса", – отметила Русакова.

Эксперт отметила, что она против каш на завтрак. Из круп получается достаточно калорийный завтрак, и не всегда он дает должное насыщение. Как правило, если человек завтракает только кашей, то через 1,5–2 часа наступает сильное чувство голода, а если человек употребляет белковый завтрак, то чувство сытости более продолжительное, поэтому, по ее мнению, лучше сделать первый прием пищи белковым.

Диетолог назвала самый полезный завтрак при похудении. Pixabay

"Я больше приверженец не овсянки, а белковых завтраков, потому что считаю, что современный человек не так много тратит энергии. Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез: организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется. Это очень важно с утра. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", — подчеркнула врач-диетолог.

По мнению Дарьи Русаковой, самым оптимальным завтраком для современного человека является омлет из одного яйца для женщины и из двух яиц для мужчин вместе с 200 граммами салата из свежих овощей. Вместо яиц может быть кусок мяса или творог. Люди, которые ограничивают употребление животного белка в рационе, могут съесть на завтрак небольшую горсть орехов и соевый сыр тофу.

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