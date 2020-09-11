Почему нельзя есть овсянку на завтрак: диетолог развеяла популярный миф

Овсянка и другие крупы не являются полезным завтраком, в особенности для тех, кто худеет.

Такое мнение высказала диетолог Дарья Русакова, отметив, что каши могут не только препятствовать похудению, но и способствовать набору веса. Также они из-за высокого содержания пищевых волокон они могут выводить из организма полезные вещества, к примеру – кальций и магний, пишет "Ридус".

Специалист отметила, что употреблять овсянку стоит не более 2-3 раз в неделю, более эффективными будут разнообразные завтраки каждый день. За один прием пищи стоит нельзя съедать более 250 г каши в готовом виде.

"Порция каши содержит 400–500 ккал, это много. К тому же, если добавлять масло, молоко или сахар – калорийность возрастает. Поэтому люди, которые пытаются худеть, употребляя больше круп, или придерживаются каких-то диет, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса", – отметила Русакова.

Эксперт отметила, что она против каш на завтрак. Из круп получается достаточно калорийный завтрак, и не всегда он дает должное насыщение. Как правило, если человек завтракает только кашей, то через 1,5–2 часа наступает сильное чувство голода, а если человек употребляет белковый завтрак, то чувство сытости более продолжительное, поэтому, по ее мнению, лучше сделать первый прием пищи белковым.

"Я больше приверженец не овсянки, а белковых завтраков, потому что считаю, что современный человек не так много тратит энергии. Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез: организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется. Это очень важно с утра. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", — подчеркнула врач-диетолог.

По мнению Дарьи Русаковой, самым оптимальным завтраком для современного человека является омлет из одного яйца для женщины и из двух яиц для мужчин вместе с 200 граммами салата из свежих овощей. Вместо яиц может быть кусок мяса или творог. Люди, которые ограничивают употребление животного белка в рационе, могут съесть на завтрак небольшую горсть орехов и соевый сыр тофу.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Альбина Комиссарова развенчала миф о том, что при похудении нельзя употреблять картофель, макароны, сливочное масло и белый рис.

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