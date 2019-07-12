Почему не удается похудеть на диете: названы причины

Казалось бы, вы делаете все возможное: изводите себя диетами, тренируетесь, но вес никак не хочет падать и упорно стоит на месте.

Эксперты рассказали о неожиданных причинах, из-за которых не удается похудеть, сообщает ВВС.

Диета вам не подходит

По словам экспертов, идеология "ешь как я, чтобы выглядеть как я" — глубоко несовершенна. Ведь у каждого разная генетика и способ жизни, поэтому диета, которая работает для другого, может не работать для вас. Специалисты советуют придерживаться элементарных правил правильного питания.

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Вы недостаточно спите

Если вы даже частично недосыпаете, можете съедать почти на 400 калорий в день больше, чем люди, которые спят достаточно. Специалисты отмечают, что так происходит из-за того, что вы используете быстрые источники энергии, чтобы не засыпать, обычно — это углеводы. А также если вы сонные, у вас вырабатывается больше гормонов голода.

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Вы страдаете от стресса

По словам специалистов, снижение веса сводится к одному — управление стрессом. Когда вы находитесь в стрессовом состоянии, ваше тело вырабатывает чрезмерное количество гормона кортизола, который снижает способность сжигать жир. И даже привычки, кажущиеся здоровыми, могут помешать вашему телу похудеть.

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Вы слишком сосредоточенны на цифре

Вам не следует концентрироваться на цифрах, которые видите на весах. Ведь если ваш вес далек от идеального, каждый раз вы будете только расстраиваться. Чтобы не испытывать чувство тревоги, лучше сосредоточьтесь на более маленьких победах.

Фото: joinfo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский мастер-тренер Ярослав Сойников рассказал, как привести себя в форму без диет и спортзала.

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