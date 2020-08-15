Почему чай в микроволновке получается невкусным: появилось объяснение

Физики из США определили, почему чай, приготовленный в микроволновой печи, получается не таким вкусным, как при кипячении воды в чайнике.

По мнению ученых, на вкус чая отрицательно влияет неравномерный нагрев воды в микроволновке, говорится в статье журнала AIP Advances.

Так, если нагревать воду для чая в чайнике, внутри возникает конвекция или круговорот, когда вода со дна, нагреваясь, разносит тепло по всей емкости.

В микроволновке же, наоборот, верхние слои воды нагреваются сильнее, чем нижние. Это отчасти связано с тем, что температура нижней и верхней частей стенок стеклянного стакана одинакова.

Чтобы проверить это утверждение, исследователи покрыли верхние края стакана слоем серебра, который должен был направлять микроволновое излучение сверху вниз. Как оказалось, в таких условиях в СВЧ-печи тоже создается конвекция и закипание происходит так же, как в чайнике.

Ученые выразили надежду, что их открытие расширит сферу применения микроволновых печей и улучшит отношение к ним среди любителей чая и "естественного" приготовления еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы неожиданные преимущества чая в микроволновке.