Победительница "Холостяка" призналась, что болела анорексией

Избранница главного героя "Холостяка-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что в юности страдала от анорексии.

Историей 22-летняя блогерша поделилась на своей странице в Instagram. Даша рассказала, что в 15 лет ее травили за лишний вес, и в итоге дошло до того, что она целый месяц почти ничего не ела.

"Единственное, что я могла сделать – это остановить слезы и перестать есть. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов врагом своего тела", – подчеркнула Квиткова.

Даша Цветочная болела анорексией Instagram @kvittkova

Через месяц знакомая уговорила Дашу съесть кашу, однако организм не воспринимал еду. Тогда девушке поставили диагноз – анорексия. В результате Квиткова похудела на 11 килограмм. Этот страшный период длился четыре года.

"Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую ложку, что съела, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась. Я чувствовала, как разрывается сердце моих родных и мое", – призналась любимая Добрынина .

Даша Цветочная болела анорексией Instagram @kvittkova

Блогерша рассказала, что ситуация начала улучшаться в 19 лет. Девушка адекватно воспринимала себя, но все еще не хотела есть, ведь акцентировала внимание на каждом своем недостатке. Вывели из такого состояния Квиткову ее подписчики, а окончательно забыть о проблеме помог проект "Холостяк". Поэтому Даша поблагодарила каждого за слова поддержки и комплименты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 32-летний Никита и 21-летняя Даша официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья. Свадьбу пара запланировала на 12 августа под названием "Любовь среди огней большого города".