Победительница "Холостяк-9" раскрыла секрет похудения

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова раскрыла секрет своего похудения.

На странице в Instagram она ответила многочисленным поклонникам, что без тренировок и здорового питания не обойтись, а отечность снять и вывести воду помогает процедура криолиполиз.

"Первое, что вам нужно – это найти мотивацию. Я жутко ленивая, свою мотивацию нашла в лице Никиты Добрынина (главный герой "Холостяк-9", - ред.) и кайфую от этого. Второе – это регулярные тренировки и питание. Я сижу на солевой диете. Утром кушаем каши на воде с сухофруктами и хлебцы с авокадо, а после салаты с рыбой или мясом, фрукты и овощи тоже в рационе. Никита может кушать еще рис, гречку и яйца", – написала она.

Даша Квиткова после тренировки Instagram@kvittkova

По словам Квитковой, в процессе важно пить много воды, а также ходить на массажи. Сама Даша ходит на криолиполиз – аппаратная методика, которая корректирует фигуру без операционных вмешательств, а только лишь под воздействием холода.

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"Короче, я не особо верю в похудение от одного аппарата, без занятий спорта, правильного питания и тд, но эта штука какая-то магическая. Что поменялось? Мне помогло снять отек и вывело лишнюю воду. Ушло 3 см. Это результат после первого раза", – добавила она.

Квиткова продемонстрировала снимки до и после процедуры, которые были сделаны с разницей в час.

Фото до процедуры Instagram@kvittkova

Фото после процедуры Instagram@kvittkova

"Чудес, увы, не бывает. Либо вы добиваетесь красивого тела правильным и здоровым путем, либо получаете куча проблем с организмом, здоровьем и нервной системой", – резюмировала она.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Instagram@kvittkova

Даша Квиткова Instagram@kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

На пост-шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

Недавно Квиткова показала тату на интимном месте в виде розы, которая является символом проекта.

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