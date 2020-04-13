Плоский живот с помощью одного упражнения: что нужно делать

Мария Дидык Диета и фитнес 16:39, 13.04.2020 Обновлено: 16:40, 13.04.2020

Одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

Для этого не требуется много времени, пишет Cosmopolitan.

Все, что нужно сделать, это быстро выдохнуть воздух из легких ртом, после чего максимально втянуть живот под ребра и задержаться в этом положении на 10-15 секунд, после чего расслабиться и повторить все сначала.

Вакуум можно делать стоя, лежа, в упоре на колени и локти. Практиковать это упражнение следует ежедневно.

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