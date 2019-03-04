Питание против рака: топ-3 эффективных рецепта, которые защитят от болезни

Рак является одной из самых опасных болезней нашего времени. Он приходит так неожиданно, что порой кажется — от него не скрыться никому.
Тем не менее множество научных данных свидетельствуют о том, что принятие здорового образа жизни поможет защитить человека от развития этой болезни, и улучшит качество его жизни. В связи с этим, доктор Рупи Ауйла собрал рецепты, которые способны снизить риск возникновения рака, сообщает Daily Mail.
Рагу из испанского нута с жареным перцем
Ингредиенты:
3 ст. л оливкового масла
4 зубчика чеснока
2 филе анчоусов
1 красный лук
2 ч. л. сладкой паприки
1 ч. л. сушеных стручков перца чили
150 г жаренного красного перца
150 г сельдерея
400 г оловянного нута
200 г помидоров (сливы)
200 мл овощного бульона
морская соль и свежесмолотый черный перец
2 ст. л. греческого йогурта
15 г листьев базилика
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок, анчоусы, лук и жарьте в течение 2 минут до размягчения. Затем добавьте паприку, стручки чили, красный перец и сельдерей. Готовьте еще 5 минут, прежде чем добавлять нут, помидоры и овощной бульон. Приправьте солью и перцем, доведите до кипения и тушите еще 10 минут.
Готовое рагу разделите между большими мисками и подавайте с ложкой йогурта, капелькой масла и порванными листьями базилика.
По словам специалиста: сочетание паприки и жареного перца обеспечивает богатый цвет, а также фитохимические вещества (растительные химические вещества), которые могут снизить риск такого заболевания, как рак.
Стейк из цветной капусты
Ингредиенты:
1 качан цветной капусты
3 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. сушеного эстрагона
2 ч. л. сушеного тимьяна
½ ч. л. сушеных стручков чили
1 ч. л. сладкой паприки
2 ст. л. семян льна
100 г помидоров черри
400 г белой фасоли
2 зубчика чеснока
1 ст. л. тахини
½ ч.л. сока лимона
2 ст. л. оливкового масла
25 мл воды
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте цветную капусту ломтиками толщиной 3 см. Далее смешайте масло с эстрагоном, тимьяном, чили, паприкой, семенами льна, солью и перцем. Положите стейки на противень и смажьте оливковым маслом. Выпекайте 30-35 минут до коричневого цвета.
Тем временем положите ингредиенты на пюре из белой фасоли в кухонный комбайн — приготовьте. Далее разделите его между двумя тарелками и положите сверху стейки цветной капусты. Подавайте с руколлой и помидорами.
По словам специалиста: цветная капуста содержит впечатляющий набор питательных веществ — витаминов, минералов, антиоксидантов и др. Также она содержит сульфорафан, соединение серы, которое способно уничтожать раковые стволовые клетки, тем самым замедляя рост опухоли.
Кокосовые бананы с кленовым кремом
Ингредиенты:
20 г фисташек
1 ст. л. кокосового масла
2 банана
100 г кокосового крема
1 ст. л. кленового сиропа
½ ч. л. молотой корицы
50 г граната
15 г темного шоколада
Способ приготовления:
Поджарьте фисташки на большой сухой сковороде на среднем огне (в течение 3-4 минут). Затем крупно нарежьте. Нагрейте кокосовое масло на сковороде на среднем огне и добавьте банановые половинки обрезанной стороной вниз. Готовьте в течение 4-5 минут, пока ломтики не начнут карамелизироваться. Переверните и жарьте их на другой стороне в течение 1-2 минут, пока они не станут мягкими.
Смешайте кокосовый крем в миске с кленовым сиропом и корицей, чтобы создать вкусный соус. Распределите это по двум десертным тарелкам и положите жареные бананы сверху. Также посыпьте гранатовыми семенами, фисташками и шоколадом.
По словам специалиста: гранат — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Он помогает предотвратить рак, поддерживает иммунитет. Этот фрукт — прекрасный источник антиоксидантов. Но и фисташки способны снизить риск развития некоторых форм рака. Ведь данный продукт является хорошим источником фолиевой кислоты, которая способствует росту и обновлению клеток.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано топ-5 продуктов, которые повышают риск развития рака.
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