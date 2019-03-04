Питание против рака: топ-3 эффективных рецепта, которые защитят от болезни

Рак является одной из самых опасных болезней нашего времени. Он приходит так неожиданно, что порой кажется — от него не скрыться никому.

Тем не менее множество научных данных свидетельствуют о том, что принятие здорового образа жизни поможет защитить человека от развития этой болезни, и улучшит качество его жизни. В связи с этим, доктор Рупи Ауйла собрал рецепты, которые способны снизить риск возникновения рака, сообщает Daily Mail.

Рагу из испанского нута с жареным перцем

Ингредиенты:

3 ст. л оливкового масла

4 зубчика чеснока

2 филе анчоусов

1 красный лук

2 ч. л. сладкой паприки

1 ч. л. сушеных стручков перца чили

150 г жаренного красного перца

150 г сельдерея

400 г оловянного нута

200 г помидоров (сливы)

200 мл овощного бульона

морская соль и свежесмолотый черный перец

2 ст. л. греческого йогурта

15 г листьев базилика

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок, анчоусы, лук и жарьте в течение 2 минут до размягчения. Затем добавьте паприку, стручки чили, красный перец и сельдерей. Готовьте еще 5 минут, прежде чем добавлять нут, помидоры и овощной бульон. Приправьте солью и перцем, доведите до кипения и тушите еще 10 минут.

Готовое рагу разделите между большими мисками и подавайте с ложкой йогурта, капелькой масла и порванными листьями базилика.

По словам специалиста: сочетание паприки и жареного перца обеспечивает богатый цвет, а также фитохимические вещества (растительные химические вещества), которые могут снизить риск такого заболевания, как рак.

Стейк из цветной капусты

Ингредиенты:

1 качан цветной капусты

3 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. сушеного эстрагона

2 ч. л. сушеного тимьяна

½ ч. л. сушеных стручков чили

1 ч. л. сладкой паприки

2 ст. л. семян льна

100 г помидоров черри

400 г белой фасоли

2 зубчика чеснока

1 ст. л. тахини

½ ч.л. сока лимона

2 ст. л. оливкового масла

25 мл воды

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте цветную капусту ломтиками толщиной 3 см. Далее смешайте масло с эстрагоном, тимьяном, чили, паприкой, семенами льна, солью и перцем. Положите стейки на противень и смажьте оливковым маслом. Выпекайте 30-35 минут до коричневого цвета.

Тем временем положите ингредиенты на пюре из белой фасоли в кухонный комбайн — приготовьте. Далее разделите его между двумя тарелками и положите сверху стейки цветной капусты. Подавайте с руколлой и помидорами.

По словам специалиста: цветная капуста содержит впечатляющий набор питательных веществ — витаминов, минералов, антиоксидантов и др. Также она содержит сульфорафан, соединение серы, которое способно уничтожать раковые стволовые клетки, тем самым замедляя рост опухоли.

Кокосовые бананы с кленовым кремом

Ингредиенты:

20 г фисташек

1 ст. л. кокосового масла

2 банана

100 г кокосового крема

1 ст. л. кленового сиропа

½ ч. л. молотой корицы

50 г граната

15 г темного шоколада

Способ приготовления:

Поджарьте фисташки на большой сухой сковороде на среднем огне (в течение 3-4 минут). Затем крупно нарежьте. Нагрейте кокосовое масло на сковороде на среднем огне и добавьте банановые половинки обрезанной стороной вниз. Готовьте в течение 4-5 минут, пока ломтики не начнут карамелизироваться. Переверните и жарьте их на другой стороне в течение 1-2 минут, пока они не станут мягкими.

Смешайте кокосовый крем в миске с кленовым сиропом и корицей, чтобы создать вкусный соус. Распределите это по двум десертным тарелкам и положите жареные бананы сверху. Также посыпьте гранатовыми семенами, фисташками и шоколадом.

По словам специалиста: гранат — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Он помогает предотвратить рак, поддерживает иммунитет. Этот фрукт — прекрасный источник антиоксидантов. Но и фисташки способны снизить риск развития некоторых форм рака. Ведь данный продукт является хорошим источником фолиевой кислоты, которая способствует росту и обновлению клеток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано топ-5 продуктов, которые повышают риск развития рака.

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