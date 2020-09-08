Скоро наступят первые похолодания, не забудьте перестроить рацион. Он должен отличаться от того, как мы питаемся летом.

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Какое питание должно быть осенью, чтоб не набрать лишних кг, иметь крепкий иммунитет и отличное настроение?

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Употребляйте больше сезонных овощей и фруктов, например: тыква, кабачки, брокколи, корнеплоды, яблоки, виноград, гранат, кизил, груши.

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Приправляйте еду специями, не отказывайте себе в острых (если нет противопоказаний), ведь они позитивно влияют на микроциркуляцию и помогают согреться.

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Для того, чтоб не переедать, между приемами пищи согревайтесь теплыми напитками: травяной, имбирный чай, чай со специями.

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Старайтесь съедать 1-2 порции белковой пищи в сутки (морская рыба, птица, яйца, бобовые, тофу, грибы).

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Употребляйте больше правильных и здоровых жиров, ведь они - источник сытости. Например, оливковое масло, тыквенные семечки, орехи (кроме арахиса и кешью), оливки, авокадо и даже кусочек сала в холода пойдёт на пользу.

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Добавьте в свой рацион теплые овощные супы.

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Не злоупотребляйте спиртными напитками, это не самое надежное средство, чтобы согреться. Если предстоит празднования, отдайте предпочтение вину. И помните, что дозировку вина просчитываем по формуле: 1-2 гр на 1 кг массы тела.

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