Питание или тренировки?

Когда мы хотим изменить свое тело и жизнь в лучшую сторону, мы задаемся вопросом, что лучше: сидеть на диете или усиленно заниматься спортом?

Физические нагрузки необходимы каждому человеку вне зависимости, хочет он похудеть или нет. Делать зарядку, больше двигаться, ходить пешком нужно каждый день. Если есть желание подкорректировать свою фигуру, тренировки нужно постепенно внедрять в свою жизнь. По 2 в неделю и увеличивать количество тренировок и интенсивность по мере физических изменений в организме.

Каждый должен питаться правильно. Осознать, что тело – это храм, где нельзя мусорить. Если на первых этапах возникает проблема и сразу сложно отказаться от всей вредной пищи, то это нужно делать постепенно. Менять вредную еду на свежие салаты и фрукты.

Какой вывод? Без тренировок и без питания красивого тела не будет. Во всем должен быть комплексный подход.

А как вы считаете что важнее тренировки или питание???