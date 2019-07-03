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Пить во время еды: диетолог развенчала популярный миф

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Полный запрет на употребление воды во время приема пищи является бессмысленным и даже может навредить пищеварению.

Популярное мнение о том, что вода разбавляет желудочный сок и поэтому ухудшает переваривание еды, срабатывает лишь в отдельных случаях, написала в Instagram диетолог Светлана Фус.

"Я часто привожу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды и едим их с мясом", – аргументировала она.

Она отметила, что в некоторых случаях вода во время приема пищи не только не навредит, а и поможет.

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Пить во время еды

Пить во время еды

Instagram Светлана Фус

"Если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда", – уточнила она.

Можно ли запивать еду водой 🤔 Очень часто вы можете слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы - разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка и … много еще чего говорят по этому поводу. Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться? 🍲 Я часто привожу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды и едим их с мясом 🥩? Я рекомендую поступать так 👇 Если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда. Пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем. Следите за своими ощущениями. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как писал OBOZREVATEL, по мнению диетологов, утверждение, что супы и борщи нужно есть практически каждый день – является ошибочным.

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Украина
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