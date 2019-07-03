Пить во время еды: диетолог развенчала популярный миф

Полный запрет на употребление воды во время приема пищи является бессмысленным и даже может навредить пищеварению.

Популярное мнение о том, что вода разбавляет желудочный сок и поэтому ухудшает переваривание еды, срабатывает лишь в отдельных случаях, написала в Instagram диетолог Светлана Фус.

"Я часто привожу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды и едим их с мясом", – аргументировала она.

Она отметила, что в некоторых случаях вода во время приема пищи не только не навредит, а и поможет.

Пить во время еды Instagram Светлана Фус

"Если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда", – уточнила она.

Как писал OBOZREVATEL, по мнению диетологов, утверждение, что супы и борщи нужно есть практически каждый день – является ошибочным.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.