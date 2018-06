Певица Келли Кларксон рассказала, как похудела на 16 кг без спортзала

Американская певица Келли Кларксон, известная хитом "Because Of You", рассказала, что сильно похудела. Как оказалось, певице удалось сбросить около 16 килограммов. В интервью изданию Extra, Келли призналась, что не прибегала к спортивным тренировкам и всего лишь скорректировала свое питание.

Систему питания Келли решила скорректировать после того, как прочитала книгу доктора Стивена Гранди "Парадокс растений", в которой рассказывается, насколько опасными для организма человека могут быть некоторые продукты питания.

Келли отказалась от генетически модифицированных ингредиентов. Таким образом ей удалось стабилизировать работу своей щитовидной железы. "У меня получилось побороть свое аутоимунное заболевание и настроить свой организм на нужный лад. Вся проблема в том, как мы готовим нашу пищу и из чего. Насколько она напичкана пестицидами и неорганична", - считает артистка.

