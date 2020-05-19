Самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Так, по словам звезды, держать себя в форме ей помогает специальная диета и спорт. Подробностями Камалия поделилась в программе "Зірковий шлях".

Певица Камалия Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Если мне нужно очень быстро подготовиться к съемкам, я придерживаюсь разгрузочной диеты. То есть устраиваю дни, когда в моем рационе узвар, смузи и легкие супчики. Также занимаюсь спортом", – рассказала певица.

Камалия также дала несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут быстро сбросить лишний вес.

Певица Камалия Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Ешьте часто и в небольшом количестве. Выберите тарелку размером с ваш желудок. Соблюдайте перерывы между принятием пищи: ешьте каждые два или три часа. Главное – не доводить себя до такого состояния, когда вы готовы съесть слона", – поделилась певица.

Ужинать она посоветовала не позже, чем за три часа до сна. А также заниматься спортом, или хотя бы делать элементарную зарядку.

Певица Камалия Фото: instagram/kamaliyaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую певицу Камалию ограбили в столичном ТРЦ Ocean Plaza.