Главная Новости
19 мая • обновлено в 19:52
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Певица Камалия раскрыла секрет роскошной фигуры

2.3т
Читать материал на украинском

Самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Так, по словам звезды, держать себя в форме ей помогает специальная диета и спорт. Подробностями Камалия поделилась в программе "Зірковий шлях".

Певица Камалия

Певица Камалия

Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Если мне нужно очень быстро подготовиться к съемкам, я придерживаюсь разгрузочной диеты. То есть устраиваю дни, когда в моем рационе узвар, смузи и легкие супчики. Также занимаюсь спортом", – рассказала певица.

Камалия также дала несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут быстро сбросить лишний вес.

Певица Камалия

Певица Камалия

Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Ешьте часто и в небольшом количестве. Выберите тарелку размером с ваш желудок. Соблюдайте перерывы между принятием пищи: ешьте каждые два или три часа. Главное – не доводить себя до такого состояния, когда вы готовы съесть слона", – поделилась певица.

Ужинать она посоветовала не позже, чем за три часа до сна. А также заниматься спортом, или хотя бы делать элементарную зарядку.

Певица Камалия

Певица Камалия

Фото: instagram/kamaliyaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую певицу Камалию ограбили в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Камалия
Место
Украина
Теги
диета похудение шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Lady Диета и фитнес

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Трамп дал ВОЗ 30 дней на выполнение его условий и пригрозил отменой финансирования из-за Китая.

  • Ученые заявили об эффективности известного лекарства против COVID-19.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги