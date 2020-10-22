Лето ушло и забрало с собой много источников микронутриентов и антиоксидантов. Но осень — не менее богатая на суперфуды пора.

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Калина и облепиха — два осенних украинских суперфудах, полезные свойства которых неоспоримы и использовались нашими предками с давних времен.

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Калина

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Кладезь витаминов А, С, Е, Р, К

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Содержит Калий, Магний, Цинк, Железо

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Настоящий продукт anti-age! Это источник антиоксидантов, что способствует нейтрализации влияния свободных радикалов и торможению процессов старения, которые вызываются им.

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Нормализирует работу ЖКТ и печени, укрепляет иммунитет, понижает давление и нормализирует пульс, поддерживает нервную систему, предотвращает развитие аллергических реакций и даже раковых клеток. Полезна для женского здоровья.

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Несмотря на колоссальную пользу калины, есть ситуации, когда употреблять ее не стоит:

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при пониженном давлении калина снизит его еще больше

при беременности (может нарушать гормональный баланс)

при подагре, артрите и других заболеваниях суставов

при тромбофлебите

при болезнях почек, печени.

⠀ Облепиха — еще один локальный суперфуд.

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Содержит витамины Е, А, группы В, К и Р.

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В ней много каротина, яблочной кислоты, железа, магния, марганца, кремния и других полезных веществ.

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Содержит фитонциды, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде.

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Поднимает настроение (благодаря серотонину).

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Снимает воспаление, заживляет раны, укрепляет сосуды, стимулирует пищеварения и выработку желудочного сока.

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Особенно полезна облепиха беременным девушкам — повышает иммунитет, повышает уровень гемоглобина, избавляет от авитаминоза и является источником фолиевой кислоты.

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Осторожными с облепихой нужно быть людям с панкреатитом, гепатитом, острым холециститом, мочекаменной болезнью, заболеваниями печени и желчного пузыря.

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Не бойтесь замораживать облепиху — она все равно не потеряет своих свойств. Употребляйте с добавлением меда или делайте чай из облепихи и будьте здоровы.

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