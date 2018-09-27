Осторожно, детокс! Или как не купить кота в мешке?

Детоксификация – это процесс избавления от токсинов. Сейчас очень модны различные системы очищения, которые якобы способны очистить организм от токсинов и других накопившихся в организме вредных элементов. Создатели могут предлагать провести неделю на зеленых соках, голодание на воде, чудодейственные клизмы или таблетки.

Среди обещанных результатов на первом месте стоит похудение, а за ним уже идут очищение от шлаков и токсинов, улучшение качества кожи и избавление от аллергических реакций.

При правильном подходе к этому вопросу вполне возможно заполучить хотя бы часть результатов, однако похудение к их числу не относится.

Несмотря на опасности, поджидающие человека со всех сторон, организм – это практически совершенная система фильтрации. Всё, что попадает в организм через пищевод, фильтруется печенью, частично утилизируется кишечником, а некоторые элементы, которые все-таки попадают в общую кровяную циркуляцию, выводятся почками через мочу.

Единственные известные медицинские процессы детоксификации (активного избавления организма от токсинов) применяются при отравлении тяжелыми металлами и при наркотических зависимостях. В случае с металлами пациенту дают специальные препараты, содержащие хелаторы (химические элементы, создающие устойчивые комплексы с ионами металлов и выводящие их из организма).

Именно поэтому повсеместно предлагаемые программы детокса не имеют под собой никакого медицинского или научного подтверждения. Однако разнообразные детокс-программы не просто существуют, но и пользуются огромной популярностью...