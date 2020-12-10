Особенности зимнего питания: что есть, чтобы чувствовать себя здоровее

Wellness-диетолог назвала продукты, которые важно включить в свой рацион зимой, чтобы не было недостатка витаминов, а также упадка сил и энергии.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, эксперт по здоровому питанию Татьяна Кихтева рассказала OBOZREVATEL, что следует есть в зимний период, чтобы не чувствовать недомогания. По словам врача, эти продукты доступными всем.

Так как многие перестают есть овощи и фрукты в тех количествах, что ели осенью и летом, боясь обработки нитратами, Татьяна Кихтева порекомендовала присмотреться к сезонным предложениям.

"То, что многие начинают убирать с рациона фрукты и овощи, – это абсолютно неправильно, потому что зимой вполне реально кушать в тех же количествах фрукты и овощи, которые мы кушаем летом. Это могут быть овощи после тепловой обработки, различные рагу, но не сырые. При этом количество не должно меняться от сезона", – утверждает эксперт.

Овощи зимой можно есть не в сыром виде. pixabay.com

По словам Кихтевой, для "перестройки" питания на другой сезон просто нужно уделить время, пойти на рынок и присмотреться к тому, какой выбор продуктов есть зимой.

"Это и репа, редька, сельдерей, морковь, разные виды капусты. Они вполне доступны. Тоже самое фрукты. Сезонные, конечно же, можно найти", – сказала Татьяна.

Сезонные овощи можно найти на рынке. pixabay.com

Также в зимний период многие начинают чувствовать себя вяло и сонно, становится тяжелее вставать по утрам. Как утверждает врач, такое состояние может вызвать нехватка важных веществ в организме.

"Это связано больше с дефицитом витамина D, потому что у нас солнышка сейчас мало, световой день становится короче и не хватает этого солнечного витамина. Это сказывается как раз на настроении, такая сезонная депрессия. Поэтому в первую очередь стоит восполнить запасы витамина D. К сожалению, продуктами восполнить не получится полностью. Хотя можно налегать на печень, субпродукты, сливочное масло, жирную рыбу, где есть этот витамин. Но лучше все-таки принимать витамин D как добавку", – отметила Кихтева.

Диетолог добавила, что в борьбе с легкой депрессией помогут продукты, богатые триптофаном.

"Триптофан – это аминокислота, которая у нас в организме превращается в серотонин – гормон радости, счастья. Продукты с триптофаном – это сыр, бананы, черный шоколад", – заключила эксперт по здоровому питанию.

Бананы – отличный источник триптофана. pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог объяснил, почему постоянно хочется есть. По словам врача, чувство голода может быть тревожным знаком организма.