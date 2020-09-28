Омега-3 защитят кожу и тело в холодное время года, – диетолог

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 повышают устойчивость организма к холодам, а также защищают кожу от пересыхания.

Об этом рассказала в своем Facebook диетолог Тиана Фиалкова. Так, по ее словам, благоприятное влияние Омега-3 на устойчивость организма к холоду доказывают научные исследования.

В частности, синтезируют Омега-3 особые водоросли, произрастающие в холодных водах: им они нужны для защиты клеточных мембран от губительного влияния холода. По этой же причине Омега-3 в максимально большом количестве содержатся и в рыбах, обитающих в холодных морях.

Как объясняет специалист, Омега-3 усиливают синтез тепла в жировой ткани и улучшают микроциркуляцию в конечностях. В результате человек меньше мерзнет, а также в меньшей степени испытывает онемение и зябкость пальцев.

При этом принимать Омега-3 стоит уже сейчас и продолжать пить в течение всего холодного периода года, подчеркивает диетолог. Дозировку можно подобрать, исходя из анализа на индекс Омега-3. Без анализа же можно принимать 2000 мг / день.

При наличии сопутствующих заболеваний и хронических воспалительных / инфекционных процессов насчет дозировки необходимо проконсультироваться с врачом.

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