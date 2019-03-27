"Обзывали жиробасиной": звезда "Орел и решка" поделилась секретом похудения

Ведущая шоу "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская несколько лет назад весила на 22 килограмма больше, из-за чего подруги обзывали ее "жирабасиной".

Она поделилась секретом питания для похудения, рассказала о тренировках и образе жизни, передает Glam Wish.

Сейчас в 29 лет ведущая при росте 1,75 весит 60 кг. Она постоянно тренируется и старается придерживаться правильного питания, хотя допускает слабости. Вес достигал максимума дважды: в 19 и 25 лет.

"Сбросила примерно за год! А после того, как перестала есть мясо, вес не меняется уже третий год. Все было в комплексе: и питание, и спорт, и в голове много мусора убрала!.. Это слова-паразиты, негативные установки, стереотипы, комплексы. Изменила прошлый опыт на новые нейронные связи. И продолжаю это делать! Так же, как мы убираем дома, надо делать "генеральную" в голове. Перестала терпеть и лгать себе", — рассказала она.

По словам Астровской, подруги прямо говорили, что она имеет лишний вес, из-за чего навязали комплексы.

"Мне подружки стали говорить, что я "жирабасина" и надо бы скинуть! Мне навязали комплексы, я стала всеми способами худеть, даже таблетками! Но вес предательски стоял. Из неудобств было только то, что я уставала быстрее, чем сейчас и не влезала в одежду, еще и отекала", – отметила она, добавив, что нужно отталкиваться не от идеального веса, а от прекрасного самочувствия.

Тренировки

"Раньше любила бегать! Прямо страсть была! Сейчас предпочтения изменились, я поняла кайф йоги и статики! Но мне нравится менять физическую активность, иначе скучно! Танцы, пилатес, бокс… Поэтому когда приезжаю домой, хожу в зал и на бокс! Йога и просто бег в парке — желательно! Хочу найти скалодром", – пояснила ведущая.

instagram@alina_astrovskaya_

Астровская добавила, что тратит на тренировки 30-40 минут: приседания, пресс, отжимания, березка и вакуум. По утрам хорошо пробуждает йога. Она посоветовала для идеального пресса делать обычные скручивания и подъем ног по утрам по 15 минут.

"Сушка"

"Когда нахожусь больше времени дома, хожу на бокс — он очень сушит! За это его любят модели! И эмоции хорошо там выпускать, но это не всем подходит. Для всех это индивидуальный процесс! Многие бегают, а для кого-то бег — сильная нагрузка на суставы", – рассказала она.

instagram@alina_astrovskaya_

Разгрузка

Астровская предпочитает посидеть день на воде с лимоном. Она призналась, что временные ограничения продуктов только усиливают вкус или отбивают желание употреблять. Ведущая настаивает, что нельзя допускать насилия над собой в питании.

instagram@alina_astrovskaya_

instagram@alina_astrovskaya_

instagram@alina_astrovskaya_

instagram@alina_astrovskaya_

instagram@alina_astrovskaya_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что не поддерживает челленджи "как похудеть за 21 день". Она призналась, что главным пунктом для похудения к лету является правильный завтрак.

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