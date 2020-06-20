Как правильно измерить пропорции тела: инструкция

Похудение является головной болью многих женщин и мужчин, и особенно остро проблема обстоит в летний сезон. Но обоснована ли необходимость сбрасывать вес?

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, какой вес является здоровым в каждом индивидуальном случае и почему похудение может быть опасным.

Нужно ли худеть? Формула здорового веса Pinterest

Формула здорового веса

Чтобы определить, есть ли лишний вес, нужно знать свой индекс массы тела и соотношение талии к бедрам.

Так, индекс массы тела рассчитывается как соотношение веса к квадрату роста. При здоровом весе индекс массы тела находится в пределах 18.5 – 24.9.

Избыточным считается вес при индексе массы тела от 25 до 29.5. Ожирение начинается с показателя 30 и выше. Индекс массы тела ниже 18.5 является слишком маленьким, при котором также высок риск различных заболеваний.

К примеру: вес = 55 кг, рост = 165 см (1,65 м).

55 ÷ (1,65)2 = 20,20.

В свою очередь соотношение талии к бедрам может рассказать о риске висцерального ожирения. Это существенный риск сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и эректильной дисфункции.

У мужчин этот показатель в норме – 0.9 или меньше, у женщин – 0.85 и меньше.

Чем бывает опасно похудение Pinterest

Чем может быть опасно похудение

При похудении важно помнить о том, что для женщин недостаток жировой ткани может быть опасным, поскольку она выделяет или изменяет ряд гормонов.

Так, при недостатке жира у женщины может развиться дисменорея – нарушение или прекращение менструального цикла.

Распределение жира в теле зависит от наследственности. Многие переживают о том, что у них большой или маленький бюст / ягодицы / талия / плечи. Однако главное при этом не "делать" фигуру, а принимать свое тело таким как есть, соблюдать нормальные пропорции талии и веса и заботиться о своем здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 июня по 12 июля длится Петров пост. Это один из двух летних постов, который был установлен в честь двух самых почитаемых апостолов – Петра и Павла.