Нужно исключить: названы продукты, мешающие похудеть

Для эффективного похудения необходимо исключить из рациона несколько продуктов, которые считаются диетическими, но на самом деле ими не являются.

Об этом рассказала профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram, объяснив, чем они вредны.

Фитнес-батончики, по ее словам, относятся как раз к такой категории. Они содержат огромное количество простых углеводов.

Также в список нездоровых продуктов попали фруктовые йогурты, так как они содержат огромное количество сахара, консерванты, красители и прочие ингредиенты.

Фото: joinfo.ua

Семечки тоже оказались не такими безобидными для фигуры. В 100 граммах продукта содержится 578 ккал, из которых 53% – жиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медушкина озвучила основные ошибки, которые часто допускают при экстренном похудении после отпуска.

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