Нужно исключить: названы продукты, мешающие похудеть

Для эффективного похудения необходимо исключить из рациона несколько продуктов, которые считаются диетическими, но на самом деле ими не являются.
Об этом рассказала профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram, объяснив, чем они вредны.
Фитнес-батончики, по ее словам, относятся как раз к такой категории. Они содержат огромное количество простых углеводов.
Также в список нездоровых продуктов попали фруктовые йогурты, так как они содержат огромное количество сахара, консерванты, красители и прочие ингредиенты.
Фото: joinfo.ua
Семечки тоже оказались не такими безобидными для фигуры. В 100 граммах продукта содержится 578 ккал, из которых 53% – жиры.
НЕ ЕШЬ ЭТИ ПРОДУКТЫ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ЛИШНИЙ ВЕС 👇 ⠀ Я сейчас не буду говорить об очевидных вещах вроде мучного и сладкого. С ними все понятно: ни снижению веса, ни здоровью они не способствуют. ❌ Из меню их лучше исключить совсем. ⠀ О продуктах, которые выдают себя за правильное и даже диетическое питание, но на самом деле им не являются, тоже многие знают. И я много раз о них вам рассказывала, помните? ⠀ ❌Например, фитнес-батончики, которые от фитнеса так же далеки, как и от здорового питания, из-за огромного содержания простых углеводов. Или фруктовые йогурты, которые так привлекательно и “здорОво” выглядят. А на деле в них такое количество сахара, что дневную норму с лихвой перекрывает один стаканчик. И это не говоря уже об остальном составе с консервантами, красителями и прочими, мягко говоря, не полезными ингредиентами. ⠀ Но есть еще продукты, которые мы считаем безобидными или полезными. А чаще всего просто не замечаем и не задумываемся, как они влияют на наш вес. ⠀ Возьмем, к примеру, обычные семечки. 🌻 Кто любит полузгать под сериальчик или на даче вечерком - признавайтесь )) Это ж не еда, так, руки занять! ⠀ ❗️А между тем, в 100 граммах семечек подсолнечника 578 ккал! И почти 53% из них - жиры. ⠀ И если вы за вечер с удовольствием под разговоры “нащелкали” стандартную упаковку семечек в 200 граммов - то 2/3 вашей суточной калорийности и практически полная суточная норма жиров уже у вас внутри. А вы ведь, по вашему мнению, даже ничего не съели! ⠀ О какой норме калорий может идти речь при таком раскладе! ⠀ ✅ О том, какие еще продукты нашего ежедневного рациона - наши скрытые, но очень коварные враги, рассказываю в моем новом видео, которое я выпустила сегодня на моем YouTube-канале. Переходите по ссылке в шапке профиля👆и смотрите видео "Никогда не ешь это, если твой вес больше 80 кг". И нажмите на самолетик, чтобы поделиться постом с подругами, посмотреть этот ролик полезно будет всем. ⠀ После просмотра обязательно напишите в комментариях, есть ли продукты из моего видео в вашем рационе? А готовы с ними расстаться ради стройной фигуры?😉 ⠀ #отказываемся_от_с_Медушкиной
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медушкина озвучила основные ошибки, которые часто допускают при экстренном похудении после отпуска.
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