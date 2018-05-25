"Нужно есть и спать": диетолог рассказала, как худеть без диет

Многие современные девушки озадачены вопросом похудения, но еще большее количество беспокоятся о том, можно ли, сбросив вес, поддерживать фигуру не сидя на "пожизненной диете".

Как есть и при этом не поправляться? Украинский диетолог Людмила Запашная рассказала, что это вполне реально, но нужно соблюдать всего несколько простых рекомендаций, пишет LeMonade.

Запашная озвучила три главных совета, которые помогут не набирать вес, а также попрощаться с лишними килограммами тем, кто еще не пришел к заветной цели.

1. Есть все-таки нужно.

По словам Людмилы, зачастую вечная борьба с весом – удел тех, кто любит экспериментировать с голодными диетами и бросаться из крайности в крайность. На самом деле, есть нужно, но важно “приучить” свой организм к регулярности: завтрак, обед, ужин, перекусы, и обязательно пить простую воду в перерывах.

“Важно, чтобы в вашем рационе преобладали полезные продукты: каши, мясо, рыба, овощи. Конечно, готовить нужно с минимальным количества масла и майонеза. Если основу вашего рациона составляют блюда здоровые и полезные, то ничего страшного не случится, если вы скушаете кусочек торта или булочку, или позволите себе бокал вина, уверяю вас”, – рассказала Запашная.

2. Настройте режим дня.

Также важно настроить режим дня таким образом, чтобы оставалось время на отдых и особенно – полноценный сон.

“Многие мои пациенты жаловались, что начинают поправляться, хотя “ничего не ем и все время работаю”. Вот в этом-то и проблема! Любые “перекосы” – это стресс для организма и вполне логично, что он “защищается”. Если вы работаете в ненормированном графике – самое время его пересмотреть. И если вы работаете, например, по сменам – то утро, то вечер – все равно нужно найти время для полноценного сна”, – отметила Людмила.

3. Будьте активными!

А бывает и так, что человек кушает много (и не всегда диетично), но при этом остается стройным. В этом ему помогает активный образ жизни.

“Я всегда настаиваю: спорт – обязательная составляющая жизни здорового человека. Это не означает, что нужно изнурять себя тренировками, но ежедневная разминка или зарядка должна присутствовать. А по возможности, конечно, нужно выбирать активный отдых – езда на велосипеде, плавание в бассейне, езда на лошадях. Выбирайте, что вам больше нравится. Так что подрезюмирую: нужно есть, спать, двигаться”, – подытожила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, современные диетологи разрушили этот миф и доказали, что некоторые жирные продукты, наоборот, способствуют снижению веса.