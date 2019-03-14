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/Диета и фитнес

Но без лимона: названы самые легкие масла для организма

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Врач-диетолог, основатель "Лаборатории омоложения" Людмила Гончарова назвала самые легкие масла для организма.

Так, об этом она рассказала в комментарии "Українським новинам". "Желательно сделать генетику жирового обмена, чтобы посмотреть, какие масла усваиваются. Очень часто нет рецепторов в большом количестве для усвоения растительных жиров и плотных, к которым относится масло виноградных косточек, масло тыквенных семечек и т.д. Поэтому самые легкие масла для всех — это оливковое, конопляное, их легче воспринимает печень", — отметила Гончарова.

Но без лимона: названы самые легкие масла для организма

Конопляное масло

Фото: FoodandHealth

Но без лимона: названы самые легкие масла для организма

Оливковое масло

Фото: FoodandHealth

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Также диетолог добавила, что некоторые еще пьют масло или воду с лимонным соком. Но этого не нужно делать. Ведь есть люди, у которых не усваиваются кислоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова назвала пять продуктов, которые вредят здоровью и даже являются ядом для организма.

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Людмила Гончарова
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