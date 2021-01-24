Низкоуглеводная и низкожировая диеты: ученые назвали более эффективную

Низкоуглеводная диета способствует снижению числа калорий в рационе, а низкожировая – потере большего количества жира. При этом обе они могут помочь похудеть.

Как пишет Nature Medicine, недавнее исследование, которое провел Национальный институт здоровья США, показало, что на кетогенной низкоуглеводной диете организм получает на 550-700 килокалорий в сутки меньше, чем на низкожировой.

Однако при этом, при соблюдении каждой из диет у участников исследования не было отмечено каких-либо различий в аппетите или чувстве насыщения и удовлетворения пищей. Участники худели на обеих диетах, правда, низкожировая способствовала большей потере жира.

По словам ученых, результаты исследования дают возможность делать выводы только о кратковременных эффектах двух диет. Об их влиянии на здоровье в долгосрочной перспективе у исследователей данных нет.

Как известно, споры об эффективности диет провоцируют две противоположные друг другу теории. Одна из них объясняет рост ожирения с употреблением лишних жиров, другая – углеводов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная модель Даниэль Ллойд рассказала, как похудеть за десять дней без спорта и диет. По ее словам, в период похудения у нее улучшился сон и появилось больше энергии.