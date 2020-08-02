Никогда не нужно себя насиловать, – Анита Луценко о секретах похудения и питания

Анита Луценко – самый известный в Украине звездный тренер, а также телеведущая, бизнес-леди и настоящий эксперт по созданию здорового тела. Она знает все о том, как сбросить вес или нарастить мышечную массу, как чувствовать себя в своем теле комфортно и как не поддаваться комплексам из-за фигуры.

Луценко в соавторстве с тренером Юлией Богдан запустили новую программу бренда WOWBODY slim с простым названием "Питание", где затронули самые важные аспекты осознанного потребления пищи с целью не только получить красивое тело и держать себя в форме, но и не нанести вред здоровью. О том, как правильно питаться, чтобы худеть, как выработать культуру питания и в целом легко и осознанно приблизиться к здоровому образу жизни – читайте в интервью Аниты Луценко для OBOZREVATEL.

Тренер Анита Луценко рассказала, как правильно худеть. Instagram Аниты Луценко

— Сейчас вы акцентируете внимание не столько на спорте, сколько на еде. Даже новая программа у вашего бренда WOWBODY slim вышла с простым и понятным названием "Питание". Правда ли, что рацион – это большая часть успеха, когда ты занимаешься телом?

— На самом деле, очень важно понимать одну вещь, которая пока почему-то вызывает недоумение. От еды мы сбрасываем вес и формируем качество тела, а тренировки – это построение формы (мышц), развитие выносливости, осанки, гибкости. Но никак ты не сбросишь вес, если еда будет с перебором ккал, а ты будешь тренироваться по несколько часов. Еда первостепенна в процессе похудения.

— Сильно ли нужно заморачиваться, когда следишь за питанием? Насколько простые рецепты в вашей программе?

— Я против заморачивания на еде. Более того, если центр жизни еда – это отклонение поведения. В программе у нас 2 варианта на выбор. Схема на день, например, 100 г курицы + 200 г овощей + 50 гречки. При этом есть табличка по которой ты меняешь курицу, на то, что есть под рукой из белка, а овощи выбираешь любимые. Второй вариант – это под схему мы предлагаем пошаговые рецепты и список продуктов на неделю. Он для тех, кто любит готовить или не знает, что здоровая еда может быть очень аппетитной.

Анита Луценко рассказала о питании для похудения. Instagram Аниты Луценко

— Что вы чаще всего готовите себе и родным?

— У нас очень простая еда. Все каши, супы, гарнир: рис, гречка, макароны, картофель. Из белка: рыба, креветки, курица, индейка, красное мясо, творог, яйца. Просто есть правило: овощей за день должно быть около 500 г и разнообразие. Нельзя есть все время одно и то же, иначе по каким-то витаминам будет дефицит.

— Если человек не чувствует голод, ему все равно нужно есть?

— Нет! Наш организм – это потрясающее творение. Никогда не нужно себя насиловать. Также и заливать 2 литра воды потому, что кто-то сказал. Важно ориентироваться на голод и жажду.

— Как опытный тренер и эксперт по похудению, дайте ответ на "вечный" вопрос: как перестать кушать все подряд?

— Нужно понять, что ты кушаешь. На марафоне "14 Дней без подъеданий" мы как раз таки и разбираемся, что такое белок, зачем он нужен и что будет, если ты его недостаточно съешь. Сколько калорий в яйцах. Нельзя постоянно кушать яйца и думать, что это белок. Но желток – это жир. Таким образом, кушая постоянно яйца можно увеличить количество жира в рационе. Нужно лично под себя рассчитать, сколько и чего нужно есть. И от знания тонкостей, тебе просто уже не хочется есть все подряд. А не от того, что ты себя сдерживаешь или сидишь на диете.

Луценко дала советы по похудению. Пресс-служба Аниты Луценко

— Действительно ли бокал вина перечеркивает день тренировки?

— Бокал вина перечеркивает следующий день тренировки потому, что нарушает дисциплину. Тебе сложнее пойти тренироваться, разыгрывается аппетит и съедаешь чуть больше, да и сам алкоголь калорийный. Но опасней все-таки в плане дисциплины.

— В этом году лето оказалось довольно жарким, а долгое время спортзалы были закрыты из-за карантина. Сторонники ЗОЖ занимались на свежем воздухе. При какой температуре можно заниматься на улице? Есть ли какие-то особенности?

— Важно пить воду, если ты находишься в каком-то жарком климате. Занимайся в приятной и комфортной атмосфере. Знаю девушку, которая любит бегать в дождь.

— Нужно ли снижать количество углеводов на похудении до 1,5 грамма на массу тела?

— Я не думаю, что нужно постоянно вести подсчет. Важно один раз это просчитать и понимать. Но логично и понятно будет ориентироваться на то, что у тебя в организме должно быть достаточно белка потому, что от него зависит иммунитет и твоя форма. Остальное по интуиции и ощущениям. Ориентация на то, что у тебя половину тарелки всегда должны занимать овощи или фрукты.

Как правильно заниматься спортом. Instagram Аниты Луценко

— Должны ли приемы пищи быть расписаны по времени?

— Я за то, чтобы приемы пищи примерно были в одно и тоже самое время. Понятное дело, что мы – городские жители – имеем напряженный график, но чем более приближенные рамки (+- час, пол часа), тем легче наш организм входит в этот режим и понимает, что у него есть регулярно, как у нас, работа. Для спокойствия и хорошего результата нам нужна стабильность . Вот организму тоже самое.

— Какие тренировки эффективнее при жиросжигании: силовые, кардио или функциональные?

— Для сжигания жира эффективно питание, а тренировки мы уже выберем в зависимости от наших целей: нам нужно сделать попу больше, тренировать выносливость (в поход идем), или нам нужно сесть на шпагат и поэтому мы занимаемся растяжкой, или болит спина и занимаемся пилатесом. Но больше всего жира сжигается во сне. Поэтому эффективнее всего ложиться вовремя спать.

— Существует ли упражнение, которое, к примеру, поможет сделать тонкую талию?

— Тонкую талию создаст рацион, в котором нет перебора углеводов, белков или жира.

Звездный тренер Анита Луценко. Пресс-служба Аниты Луценко

— Как часто можно делать "читмил" – возможность один раз в неделю отходить от диеты есть все, что душе угодно? И вообще, полезно ли это и являетесь ли вы сторонником "дня без режима"?

— Я не за читмилы. Я за то, что человек может каждый день позволять себе сладкий вкус – это потребность организма и девочки, например, на марафоне у меня, имеют полное право скушать что-нибудь сладкое.

— Как кофе влияет на похудение и влияет ли вообще?

— Кофе прекрасно влияет на похудение, только если это не латте или капучино, в которых есть лишние калории. Люди заменяют ими здоровую еду и недополучают витаминов, минералов. В общем, кофе это хорошо, если это чистый эспрессо или американо без молока. Или если это капучино или американо с молоком, когда ты кушаешь его вместе с приемом пищи.

— Как вы относитесь к углеводам после 16 часов, если худеешь?

— Я прекрасно отношусь к углеводам после 16:00 и нет никаких исследований, которые бы подтверждали, что каша вечером "поправит" тебя больше, чем днем.

— Назовите топ самых полезных ужинов и завтраков.

— Это те завтраки и ужины, в которых есть белки, жиры и углеводы. И те, от которых ты получаешь удовольствие. Кто-то на завтрак любит есть борщ, кто-то котлеты. А я, например, предпочитаю яичницу с овощами, сырники, запеканку или овсяную кашу с орешками. В общем, важно, чтобы еда была другом и ты кушала то, что тебе нравится. Но понимай, что ты ешь и как это на тебе отражается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анита Луценко назвала три суперпродукта, которые помогают привести фигуру в форму.