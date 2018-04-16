Ничего лишнего: какой диеты придерживается Меган Маркл перед свадьбой

Мама голливудской актрисы Меган Маркл - невесты британского принца Гарри, рассказала, какой диеты придерживается ее дочь, чтобы обрести идеальную форму ко дню торжества.

Так, мать будущей жены принца Дориа Редлан долгое время работала инструктором по йоге и практиковала здоровую диету, основанную исключительно на растительной пище. Она разработала для дочери специальную программу питания, где преобладают в основном полезные продукты, пишет Вilshe.

Сама же Маркл отметила, что старается употреблять только нежирные и низкокалорийные блюда. но при этом не планирует себя существенно ограничивать.

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"Я стараюсь выбирать легкие блюда с низким содержанием калорий, но с высоким содержанием клетчатки. Но не могу сказать, что строго себя в чем-то ограничиваю. В течение недели я стараюсь есть как можно больше полезных продуктов, а вот на выходных могу немного расслабиться", - рассказала Меган.

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Также будущая супруга принца Гарри поделилась примерным рационом, которого придерживается в настоящее время.

"Как правило, на завтрак я выпиваю ванильный коктейль, смешанный с ягодами голубики, и съедаю салат "Нисуаз" с лососем и сливочным сыром. В обед перекусываю багетом с сыром и могу выпить бокал вина. А вот на ужин, как правило, беру какое-то блюдо из морепродуктов с макаронами", - отметила актриса.

Как сообщал "Обозреватель", хакеры слили в сеть обнаженные фотографии актрисы и модели Меган Маркл: пикантные кадры являются скриншотами из видео, записанного камерой, на которую Меган Маркл хотела снять свой отдых с подругами.