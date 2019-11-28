Невеста скинула десятки кг и стала невероятной красавицей: фото до и после

Австралийка Кайли Малкахи смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.

По данным издания Mirror, девушка начала набирать вес к двадцати годам, и уже в 27 отметка достигла 120 килограммов.

У девушки и без того были комплексы, которые усилились еще и после предложения пожениться. Кайли жутко боялась, что пойдет в свадебный салон и не влезет ни в одно красивое платье.

Первые результаты похудения - до и после instagram/kyliejanesjourney

"Помню, когда я раньше думала о замужестве, меня пугала мысль о том, что мне придется идти в магазин свадебных платьев. Боялась, все меня будут осуждать, ведь я бы не влезла ни в одно платье", – вспомнила девушка.

Австралийка похудела на 55 кг - до и после instagram/kyliejanesjourney

В 2017 году она была вынуждена пойти в клинику, чтобы решить проблему лишнего веса. Как стало известно, у Малкахи был поликистоз яичников (патология), из-за чего медики посоветовали пациентке избавиться от продуктов с содержанием глютена и от молока.

Похудение - до и после instagram/kyliejanesjourney

Благодаря диете австралийка начала замечать, что вес со временем уходил. Результат помогали закрепить видеоуроки в YouTube.

Спорт и диета - фото до и после instagram/kyliejanesjourney

"Когда я пришла в магазин спустя год после того, как похудела, то смогла влезть практически в любое из тех платьев, что были там. И, честно говоря, это прекрасное чувство", – рассказала девушка. Перед церемонией бракосочетания Кайли смогла потерять 55 кг и вздохнула с облегчением.

Австралийка в платье, которое еле застегивалось - до и после instagram/kyliejanesjourney

"Это так круто – иметь возможность примерить что-то и идеально вписаться", – призналась она.

Фото до и после похудения instagram/kyliejanesjourney

Австралийка похудела вдвое перед свадьбой instagram/kyliejanesjourney

Фото до и после похудения instagram/kyliejanesjourney

Кайли похудела вдвое и влезла в свадебное плате мечты instagram/kyliejanesjourney

Кайли Малкахи похудела вдвое и вышла замуж instagram/kyliejanesjourney

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев похудел на 100 килограммов. Позже он признался в проблемах со здоровьем.

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