В холодное время года очень важно сохранять по максимуму тепло в теле, особенно, когда человек на программе снижения веса, чтобы не переедать и чувствовать себя хорошо.

Поэтому в холодное время года очень важно пить не холодную (даже в помещении), а именно тёплую воду.

Питье тёплой или слегка горячей воды принесёт намного больше пользы, чем мы думаем.

Лично я натощак пью 1-2 стакана тёплой, слегка горячей воды.

ПОЛЬЗА ТЁПЛОЙ ВОДЫ

Наиболее подходящий температурный режим – 40-42 градуса. То есть жидкость должна быть немного горячее нашего тела. Когда в желудок поступает холодная вода, то организм всё равно нагревает её перед всасыванием. Нагрев жидкости происходит в желудке, где чистая вода непременно смешивается с желудочным соком. Только после этого жидкость попадает в кишечник, а затем всасывается в кровь.

Путь, совершаемый тёплой водой, значительно короче. Тёплая водичка не задерживается в желудке, а попадает в чистом виде в кишечник благодаря небольшому желобку, ведущему вдоль малой кривизны из желудка в кишечник. Этот "короткий путь" предназначен именно для тёплой воды, которую мы пьём, так как она не нуждается в переваривании. В кишечнике она всасывается в кровоток и увлажняет весь организм.

Очень важно пить чистую тёплую воду на голодный желудок, а это можно сделать только утром, после пробуждения, а также перед каждым приёмом пищи.

Сколько пить горячей воды?

Если ваша цель ускорить обменные процессы и наладить пищеварение, то достаточно одного-двух стаканов утром. Однако будет лучше, если весь объём воды, необходимый человеку в сутки, вы станете принимать в подогретом виде.

Здоровая кожа

Если вы ежедневно будете выпивать натощак стакан горячей чистой воды, то ваша кожа очистится, станет свежей и гладкой, уйдёт воспаление и раздражение. Поскольку это питьё способствует выведению токсинов, а именно они чаще всего приводят к появлению угревой сыпи, то вредные вещества не будут всасываться в кровь, а значит, кожа преобразится.

Продление молодости

Преждевременное старение – проблема, которая большей частью вызвана недостатком жидкости в организме. Известно, что с возрастом в клетках нашего тела становится меньше влаги, чем при рождении. Это значит, что объём жидкости нужно постоянно пополнять, и чем старше человек, тем больше у него потребность в воде. При её недостатке в организме кровь и лимфа становятся гуще, а это приводит к тому, что кожа становится менее эластичной, равно как и мышцы и суставы. В результате появляются морщины, а наше тело теряет гибкость. Выпивая стакан водички, нагретой до 40 градусов, натощак, вы продлите свою молодость.

Противопоказания

Но есть также и противопоказания питья горячей воды. Не стоит употреблять никакое горячее питьё, если есть:

• гипертония (высокой давление);

• обострение кишечных заболеваний;

• язва желудка в стадии обострения.

Рассмотрев влияние горячей водички, выпитой натощак по утрам, можно сделать вывод – этот способ оздоровления прост и доступен каждому человеку. Если взять его на вооружение, то уже через 2-3 недели можно наблюдать улучшения – бесперебойную работу кишечника, снижение веса, лёгкость, свежесть кожи и хорошее настроение.

Также я пью горячую воду не только по утрам, но и в течение дня. Я люблю пить воду температуры чая. Я ее так и пью, как чай, мелкими глоточками.

Особенно в холодное время года, когда я выхожу из дому, то в бутылочку или термос наливаю именно горячую воду и пью ее в течении дня, что приносит огромную пользу организму и самочувствию.