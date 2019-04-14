Непоправимый вред: популярный напиток оказался опасным для здоровья

Зеленый и черный чай являются полезными для здоровья и даже помогают похудеть, однако напиток нужно употреблять правильно.

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook, уточнив, что этот вид жидкости может нанести непоправимый вред организму в противном случае.

Польза зеленого чая

Зеленый чай pixabay

"В чайных листьях – большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Так же они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины. Но основная польза чая в полифенолах", – рассказала Фус.

Эти вещества обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами, снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, замедляют старение организма. При производстве зеленого чая эти соединения не изменяются.

Полезен ли черный чай после ферментации

Черный чай pixabay

Антиоксиданты превращаются в органические соединения флавины и теарубигины, которые отвечают за коричнево-оранжевый цвет. Они имеют ту же антиоксидантную активность, что и катехины в зеленом чае.

Ферментация листьев изменяет соотношение танинов и катехинов, но не снижает их общего количества. Черный чай не менее полезен, чем зеленый, так как полифенольные соединения равны по активности.

Неразумное употребление превратит пользу во вред

Заварка, которая "постояла", опасна для здоровья. Чай нужно пить только свежезаваренным. Иначе повышается концентрация гуанина, накапливаются продукты его окисления. Получается токсический гуанидин, который негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт.

Чаепитие imgrid.net

Если большое количество этого вещества попадает в организм, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение.

Также, употребление зеленого, черного чая, кофе и какао снижает всасывание железа, цинка и кальция из-за насыщенности полифенолами. Потому диетолог не рекомендует пить крепкие напитки более трех чашек в день.

Чаепитие pixabay

При беременности или планировании ребенка стоит ограничивать количество. Избыток катехинов снижает усвояемость витамина В9 (фолиевой кислоты). Детям до четырех лет вообще не рекомендуется пить эти напитки.

В больших количествах чай и кофе обезвоживают организм. Но это происходит, если количество выпитого напитка соответствует 300 мг кофеина или теина, а это около шести чашек за раз. Безопасная доза этих веществ – до 200-300 мг/сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые университета из штата Огайо пришли к выводу, что зеленый чай помогает бороться с ожирением и уменьшает количество сахара в крови, а также удерживать вес.

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