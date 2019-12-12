Нельзя для похудения? Развенчаны мифы о популярном фрукте

Утверждение о том, что бананы вредны для похудения, является мифом, поскольку это очень полезный для фигуры и здоровья фрукт.

Об этом рассказала известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, пояснив, какую выгоду получает организм от употребления этого продукта.

"Ни одни рекомендации по питанию не выделяют банан в какую-то отдельную категорию от фруктов. Все говорят "банан содержит много сахара". Но дело в том, что, как и любой другой фрукт, банан содержит клетчатку, которая замедляет всасывание фруктозы. А если вы добавите к нему еще сложные углеводы: кашу, хлеб, мюсли – и вовсе получите долгое насыщение", – пояснила она.

По словам Комиссаровой, многие боятся высокого гликемического индекса, однако питание с учетом ГИ не дает преимуществ в снижении веса у здоровых людей.

Бананы – мифы о вреде для похудения pixabay

"Что касается больных сахарным диабетом, Американская Диабетологическая Ассоциация рекомендует людям с СД включать фрукты, в том числе бананы, в каждый прием пищи. Есть преимущества зеленого банана перед спелым? Да, менее спелый банан менее сладкий. Но если вы такие не любите – заставлять себя не нужно", – добавила она.

Комиссарова также отметила, что не существует продукта, от которого толстеют. Вся проблема заключается в большом количестве потребляемой еды. Если съедать один банан в день в рамках рациона, лишние килограммы не появятся.

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"Важно: разнообразие! Одни бананы тоже есть не нужно, старайтесь пробовать разные фрукты. Банан может стать отличным источником энергии до и после тренировки, а также служит отличной основой для приготовления выпечки: кексы, вафли, оладьи. Не стоит незаслуженно его бояться", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, можно ли есть картофель и макароны тем, кто хочет похудеть, а также о вреде овсянки.

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