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12 декабря • обновлено в 21:53
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/ Диета и фитнес

Нельзя для похудения? Развенчаны мифы о популярном фрукте

1.6т
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Утверждение о том, что бананы вредны для похудения, является мифом, поскольку это очень полезный для фигуры и здоровья фрукт.

Об этом рассказала известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, пояснив, какую выгоду получает организм от употребления этого продукта.

"Ни одни рекомендации по питанию не выделяют банан в какую-то отдельную категорию от фруктов. Все говорят "банан содержит много сахара". Но дело в том, что, как и любой другой фрукт, банан содержит клетчатку, которая замедляет всасывание фруктозы. А если вы добавите к нему еще сложные углеводы: кашу, хлеб, мюсли – и вовсе получите долгое насыщение", – пояснила она.

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По словам Комиссаровой, многие боятся высокого гликемического индекса, однако питание с учетом ГИ не дает преимуществ в снижении веса у здоровых людей.

Бананы – мифы о вреде для похудения

Бананы – мифы о вреде для похудения

pixabay

"Что касается больных сахарным диабетом, Американская Диабетологическая Ассоциация рекомендует людям с СД включать фрукты, в том числе бананы, в каждый прием пищи. Есть преимущества зеленого банана перед спелым? Да, менее спелый банан менее сладкий. Но если вы такие не любите – заставлять себя не нужно", – добавила она.

Комиссарова также отметила, что не существует продукта, от которого толстеют. Вся проблема заключается в большом количестве потребляемой еды. Если съедать один банан в день в рамках рациона, лишние килограммы не появятся.

Развенчаны мифы о популярном фрукте

Развенчаны мифы о популярном фрукте

I-sonnik

"Важно: разнообразие! Одни бананы тоже есть не нужно, старайтесь пробовать разные фрукты. Банан может стать отличным источником энергии до и после тренировки, а также служит отличной основой для приготовления выпечки: кексы, вафли, оладьи. Не стоит незаслуженно его бояться", – резюмировала она.

Видели одну из самых обсуждаемых инсталляций с бананом? Больше всего мне понравилось, что его продали за $120 тысяч 😱😅 Я тоже не могу обойти банан, потому что в мире похудения он, по непонятным причинам, враг номер один среди фруктов. 🔹Ни одни рекомендации по питанию не выделяют банан в какую-то отдельную категорию от фруктов. Поэтому вы можете вернуться назад прочитать мою серию постов о них. 🔹Все говорят "банан содержит много сахара". Но дело в том, что как и любой другой фрукт, банан содержит клетчатку, которая замедляет всасывание фруктозы. А если вы добавите к нему ещё сложные углеводы: кашу, хлеб, мюсли - и вовсе получите долгое насыщение. 🔹Кто-то боится высокого гликемического индекса. Но есть исследование, показывающее, что питание с учетом ГИ не даёт никаких преимуществ в снижении веса у здоровых людей. 🔹Что касается больных сахарным диабетом, Американская Диабетологическая Ассоциация рекомендует людям с СД включать фрукты, в том числе бананы, в каждый приём пищи. 🔹Есть при преимущества зелёного банана перед спелым? Да, менее спелый банан менее сладкий. Но если вы такие не любите - заставлять себя не нужно. 🔹НЕ СУЩЕСТВУЕТ продукта от которого толстеют, я это говорю постоянно, существует большое количество еды. Если вы съедаете 1 банан в день и все это в рамках вашего дневного рациона - вы не наберёте вес 🤷‍♀️ 🔹Важно: разнообразие! Одни бананы тоже есть не нужно, старайтесь пробовать разные фрукты. 🔹Банан может стать отличным источником энергии до и после тренировки, а также служит отличной основой для приготовления выпечки: кексы, вафли, оладьи. Не стоит незаслуженно его бояться. ❤️А вы едите бананы? Ставим + в комменты, посмотрим, кто ел банан и похудел 😉

Публикация от Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, можно ли есть картофель и макароны тем, кто хочет похудеть, а также о вреде овсянки.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Альбина Комиссарова
Теги
похудение питание Фитнес диета диетолог
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