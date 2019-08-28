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Не тратьте свое время: диетолог назвала бесполезные диеты

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Известный диетолог Светлана Фус рассказала о бесполезных диетах, на которые не нужно тратить свое время.

Об этом она написала в своем блоге, опубликованном на OBOZREVATEL, уточнив, что только правильное питание поможет есть и худеть.

Фус назвала бесполезные диеты

Фус назвала бесполезные диеты

pixabay

"Примеры бесполезных диет. Низкокалорийные диеты: кефирно-яблочная диета, "капустный суп для похудения", грейпфрутовая диета. Низкоуглеводные диеты: кремлевская диета, диета Аткинса. Очищающие диеты: Лимонадная диета, диета на виноградном уксусе", – перечислила Фус.

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Диетолог напомнила, что правильное питание – это полноценный рацион, который должен обеспечить организм всеми необходимыми элементами в нужном количестве.

Похудение и диета

Похудение и диета

pixabay

"Запрещенных продуктов нет. Есть только здоровая логика и личный выбор. Вам не нужно терять сознание от полезных жиров и готовить на сухой сковороде без масла. Не надо выбрасывать яичные желтки и красные яблоки и отдавать ужин врагу. Вам не предлагаются безглютеновые макароны или обезжиренные варианты торта "Наполеон". Ешьте настоящую еду, грамотно сбалансированную, при этом худейте и чувствуйте себя хорошо", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Альбина Комиссарова раскрыла секрет стройный людей, которые едят все, что им нравится, и при этом не толстеют.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Теги
диета питание похудение диетолог
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