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/Диета и фитнес

"Не могу без сахара!" Брежнева развеяла главные мифы для худеющих

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Известная певица и актриса Вера Брежнева рассказала о главных мифах, которыми женщины себя убеждают, что не могут жить без сладостей.

Секретом она поделилась в рамках марафона "Могу Без Сахара" в Instagram, уточнив, что сама придерживается здорового питания.

"Почитала я комменты, поэтому новости разные. Самое частое выражение в комментариях: я не могу без сладкого. Читаю, и слезы на глазах. Такое заблуждение! Напомню о том, о чем говорила в одном из своих постов. Человек не может жить по убывающей: без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и тд. Сахар – далеко не в пятерке, а значит вы можете без него жить, просто не хотите", – рассказала она.

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По словам Брежневой, фраза "я без сахара не наедаюсь" означает, что это зависит от питания. Если правильно употреблять углеводы, жиры и белки, эффект будет обратным.

"Не могу без сахара!" Брежнева развеяла главные мифы для худеющих

instagram

"Заедаю стресс, настроение, усталость и тд". Перевод: тем самым обманываю свой мозг, не решая проблемы, а отвлекая от них. Худшее, что можно сделать для организма, который и так находится в стрессе – еще подкинуть ему стресса в виде сахара / тортиков / пирожных / конфет", – добавила она.

Более того, Брежневой часто пишут, что сладкое равняется наркотику, из-за чего от него сложно отказаться. Певица удивилась, что люди позволяют себе быть зависимыми.

"Не могу без сахара!" Брежнева развеяла главные мифы для худеющих

instagram

"Я не употребляю добавленных сахар уже несколько лет и жива. Прочла в комментариях, что я не одна. Есть те, кто уже понимает, что добавленный сахар не нужен для того, чтобы быть активным и думать, но пока не знают, как правильно перестроиться. Не заставляйте себя. Качество жизни – это выбор каждого человека", – добавила Брежнева.

В общем, девочки, почитала я комменты под прошлым постом, поэтому новости разные )) есть хорошие, есть не очень... 1.Сначала новости не очень.. самое частое выражение в комментариях : я не могу без сладкого... читаю и слезы на глазах.. такое заблуждение... напомню о том, о чем говорила в одном из своих постов. Человек не может жить (в прямом смысле слова) по убывающей : без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и тд... сахар далеко не в пятерке.... а значит вы можете без него жить, просто не хотите. 2.Следующая частая фраза. Я без сахара не наедаюсь! Ответ - значит неправильно едите. Я прекрасно наедаюсь без сахара, употребляя правильные углеводы, жиры и белки. 3. Третий из частых - заедаю .... стресс, настроение, усталость и тд. Перевод:тем самым обманываю свой мозг не решая проблемы, а отвлекая от них.Худшее,что можно сделать для организма, который и так находится в стрессе-ещё подкинуть ему стресса в виде сахара/тортиков/пирожных/конфет.. бедный организм 😭 4. Ну и фраза - сладкое, как наркотик , я зависима и тд. Не перестаю удивляться людям, которые позволяют себе быть зависимыми, а значит не свободными.. Теперь о марафоне @mogubezsahara . Это идея Урсулы. @ursula__kim Этой идее уже несколько лет. И это уже третий ее марафон. Но в этот раз все серьёзнее. Урсула привлекла меня, как человека, который знает о сладкой жизни без сахара не понаслышке и может поделиться своим опытом. Так же она привлекла специалистов : нутрициолога, психолга, эндокринолога, астролога. Которые смогут дать профессиональные советы всем, кто в этом нуждается. И естественно , в такой качественный и масштабный проект вложены средства. Именно поэтому существуют Основной и Vip уровни марафона. Но абсолютно бесплатно доступен и ознакомительный курс где будет базовая информация, поддержка и мотивация. ( сегодня набор туда уже закрыт, укомплектован ). Конечно, максимум информации, подробные меню и обратная связь от экспертов будут доступная в Основном и VIP курсе, поэтому, возможно, для вас один из них будет наиболее подходящим. К тому же, если вы за что-то заплатили, то больше вероятность, что вы пройдете марафон до конца 🤪 Хорошие новости : листайте фото 🙌🏻

Допис, поширений VB Diary 📝 Vera Brezhneva (@vbdiary)

Как сообщал OBOZREVATEL, в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов.

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Персона
Вера Брежнева
Теги
Красотаздоровьепитаниепохудениедиета
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