"Не могу без сахара!" Брежнева развеяла главные мифы для худеющих

Известная певица и актриса Вера Брежнева рассказала о главных мифах, которыми женщины себя убеждают, что не могут жить без сладостей.
Секретом она поделилась в рамках марафона "Могу Без Сахара" в Instagram, уточнив, что сама придерживается здорового питания.
"Почитала я комменты, поэтому новости разные. Самое частое выражение в комментариях: я не могу без сладкого. Читаю, и слезы на глазах. Такое заблуждение! Напомню о том, о чем говорила в одном из своих постов. Человек не может жить по убывающей: без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и тд. Сахар – далеко не в пятерке, а значит вы можете без него жить, просто не хотите", – рассказала она.
По словам Брежневой, фраза "я без сахара не наедаюсь" означает, что это зависит от питания. Если правильно употреблять углеводы, жиры и белки, эффект будет обратным.
"Заедаю стресс, настроение, усталость и тд". Перевод: тем самым обманываю свой мозг, не решая проблемы, а отвлекая от них. Худшее, что можно сделать для организма, который и так находится в стрессе – еще подкинуть ему стресса в виде сахара / тортиков / пирожных / конфет", – добавила она.
Более того, Брежневой часто пишут, что сладкое равняется наркотику, из-за чего от него сложно отказаться. Певица удивилась, что люди позволяют себе быть зависимыми.
"Я не употребляю добавленных сахар уже несколько лет и жива. Прочла в комментариях, что я не одна. Есть те, кто уже понимает, что добавленный сахар не нужен для того, чтобы быть активным и думать, но пока не знают, как правильно перестроиться. Не заставляйте себя. Качество жизни – это выбор каждого человека", – добавила Брежнева.
В общем, девочки, почитала я комменты под прошлым постом, поэтому новости разные )) есть хорошие, есть не очень... 1.Сначала новости не очень.. самое частое выражение в комментариях : я не могу без сладкого... читаю и слезы на глазах.. такое заблуждение... напомню о том, о чем говорила в одном из своих постов. Человек не может жить (в прямом смысле слова) по убывающей : без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и тд... сахар далеко не в пятерке.... а значит вы можете без него жить, просто не хотите. 2.Следующая частая фраза. Я без сахара не наедаюсь! Ответ - значит неправильно едите. Я прекрасно наедаюсь без сахара, употребляя правильные углеводы, жиры и белки. 3. Третий из частых - заедаю .... стресс, настроение, усталость и тд. Перевод:тем самым обманываю свой мозг не решая проблемы, а отвлекая от них.Худшее,что можно сделать для организма, который и так находится в стрессе-ещё подкинуть ему стресса в виде сахара/тортиков/пирожных/конфет.. бедный организм 😭 4. Ну и фраза - сладкое, как наркотик , я зависима и тд. Не перестаю удивляться людям, которые позволяют себе быть зависимыми, а значит не свободными.. Теперь о марафоне @mogubezsahara . Это идея Урсулы. @ursula__kim Этой идее уже несколько лет. И это уже третий ее марафон. Но в этот раз все серьёзнее. Урсула привлекла меня, как человека, который знает о сладкой жизни без сахара не понаслышке и может поделиться своим опытом. Так же она привлекла специалистов : нутрициолога, психолга, эндокринолога, астролога. Которые смогут дать профессиональные советы всем, кто в этом нуждается. И естественно , в такой качественный и масштабный проект вложены средства. Именно поэтому существуют Основной и Vip уровни марафона. Но абсолютно бесплатно доступен и ознакомительный курс где будет базовая информация, поддержка и мотивация. ( сегодня набор туда уже закрыт, укомплектован ). Конечно, максимум информации, подробные меню и обратная связь от экспертов будут доступная в Основном и VIP курсе, поэтому, возможно, для вас один из них будет наиболее подходящим. К тому же, если вы за что-то заплатили, то больше вероятность, что вы пройдете марафон до конца 🤪 Хорошие новости : листайте фото 🙌🏻
Как сообщал OBOZREVATEL, в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов.
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