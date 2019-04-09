"Не могу без сахара!" Брежнева развеяла главные мифы для худеющих

Известная певица и актриса Вера Брежнева рассказала о главных мифах, которыми женщины себя убеждают, что не могут жить без сладостей.

Секретом она поделилась в рамках марафона "Могу Без Сахара" в Instagram, уточнив, что сама придерживается здорового питания.

"Почитала я комменты, поэтому новости разные. Самое частое выражение в комментариях: я не могу без сладкого. Читаю, и слезы на глазах. Такое заблуждение! Напомню о том, о чем говорила в одном из своих постов. Человек не может жить по убывающей: без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и тд. Сахар – далеко не в пятерке, а значит вы можете без него жить, просто не хотите", – рассказала она.

По словам Брежневой, фраза "я без сахара не наедаюсь" означает, что это зависит от питания. Если правильно употреблять углеводы, жиры и белки, эффект будет обратным.

instagram

"Заедаю стресс, настроение, усталость и тд". Перевод: тем самым обманываю свой мозг, не решая проблемы, а отвлекая от них. Худшее, что можно сделать для организма, который и так находится в стрессе – еще подкинуть ему стресса в виде сахара / тортиков / пирожных / конфет", – добавила она.

Более того, Брежневой часто пишут, что сладкое равняется наркотику, из-за чего от него сложно отказаться. Певица удивилась, что люди позволяют себе быть зависимыми.

instagram

"Я не употребляю добавленных сахар уже несколько лет и жива. Прочла в комментариях, что я не одна. Есть те, кто уже понимает, что добавленный сахар не нужен для того, чтобы быть активным и думать, но пока не знают, как правильно перестроиться. Не заставляйте себя. Качество жизни – это выбор каждого человека", – добавила Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов.

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