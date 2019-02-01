Не ем, но толстею: названа главная ошибка в похудении

Резкое изменение обмена веществ при "голодной" диете дает обратный от ожиданий эффект – люди начинают набирать вес.

Как это работает, пояснила профессиональный диетолог Светлана Фус в Instagram, уточнив, что организм при таком питании не может нормально функционировать и "запасается" жиром.

"Очень часто я слышу от своих пациентов жалобы: "Почему так? Я почти ничего не ем или ем совсем мало, а вес не падает и даже растет!?" Здесь главная причина в изменении метаболизма при ограниченном питании", – пояснила она.

Новости Названа самая эффективная диета для похудения

По словам Фус, чтобы поддерживать обмен веществ в активном состоянии, необходимо поступление белков, жиров и углеводов с пищей в организм.

"Когда человек сидит на "голодной" диете, то калорийность потребляемой им пищи низкая, количество энергии снижена (из-за недостатка пищи). Организм не может полноценно функционировать, дефицит веществ воспринимается как стресс. Во время стресса в коре надпочечников вырабатывается гормон кортизол, который вызывает, во-первых, распад мышечной ткани, а во-вторых, задержку воды в организме", – добавила она.

Голодная диета Sportadictos

Диетолог отметила, что при недостатке энергии, которую обеспечивает пища при плохом питании, падает активность гормонов щитовидной железы. Они же переходят из свободного состояния в связанное.

"Замедляется метаболизм, организм запасает энергию в виде жира. И что в итоге? Мышечной ткани (метаболическая ткань) становится меньше, а вода и жир, наоборот, задерживаются. То есть меняется состав вашего тела (мышцы / жир). Это означает, что привести себя в форму будет сложнее. Чтобы не нарушать и не замедлять метаболизм, более полезно и эффективно питаться правильно и поддерживать мышцы в тонусе. Вот почему нормализация ежедневного питания – первое, с чего начинается путь к стройному телу", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее иностранные диетологи рассказали об ошибках, допускаемых при выборе популярных диет, которые влияют на вес.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!