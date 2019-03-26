Не более 4 кг в месяц: врач пояснила, почему нельзя худеть быстро

Популярный украинский диетолог Светлана Скосарь заявила, что в быстрой потере веса нет ничего хорошего.

Как рассказала врач на своей странице в Facebook, наш организм преобразует лишние калории в жировые молекулы и плотно укладывает их в жировые клетки. Как следствие, жировые клетки разрастаются в размерах, плотно упаковываются, прилегая тесно друг к другу.

Также диетолог назвала четыре пункта, в которых рассказала, что происходит при похудении с жировыми клетками:

- При похудении происходит моментальное, резкое ограничение калорий, для пополнения энергетических запасов углеводов из пищи не хватает, поэтому наш организм достает жиры из клеток.

- Перерастянутые клетки, расходуя жир, заполняют его водой, это дает отечность.

- Если же согнать и воду, ткани потеряют упругость и кожа провиснет, нарушится нормальный обмен веществ, возникнут проблемы со здоровьем.

- Когда диета прекращается, клетки вновь запасаются жирами, и если вы не придерживаетесь принципов здорового питания, то рискуете получить гораздо большие объемы, чем были прежде.

Почему нельзя худеть быстро Pixabay

"Запоминайте, нормальным для организма считается такой темп снижения веса, когда в месяц уходит приблизительно 2-4 кг веса, в основном за счет жировой ткани", — отмечает Светлана.

Кроме того, врач назвала, что произойдет в ином случае:

- Если эти показатели значительно выше, могут возникнуть осложнения: сосудистые нарушения, увеличится нагрузка на почки и сердце;

- Тот вес, который сбрасывается сверх указанных показателей, не будет относиться к потерям жировой массы. Скорее всего, это – вода, мышцы, а также ценные для организма вещества.

"Только грамотно подобранное правильное питание способно снизить вес без вреда для здоровья", — резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский диетолог Светлана Фус назвала три основные правила правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.

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