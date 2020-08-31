Названы три способа ускорить сжигание жира в организме

Чтобы ускорить обмен веществ, который значительно замедляется после 30 лет, и предотвратить ожирение, следует увеличить расход калорий.

Сделать это можно тремя способами, пишет китайское издание Sohu.

Способ №1: ускорить активный метаболизм

Для этого нужно выполнять аэробные упражнения (бег, плавание, танцы, баскетбол, теннис и т.п). Так, час бега способен сжечь 550 килокалорий, а полчаса прыжков со скакалкой – 500 килокалорий. Также стоит меньше времени проводить в сидячем положении и больше двигаться.

Способ №2: ускорить основной метаболизм

Силовые тренировки помогают увеличить мышечную массу и предотвратить ее потерю, что способствует повышению расхода калорий. Так, даже лежа человек будет тратить больше энергии. Рекомендуются приседания, жим лежа, гребля, подтягивание, ягодичный мостик и т.п.

Также на основной обмен веществ влияют качество и продолжительность сна. Недосыпание приводит к замедлению метаболизма, поэтому лучше всего ложиться спать в период с 22:00 до 23:00.

Силовые тренировки помогают увеличить мышечную массу. Pixabay

Способ №3: повысить термический эффект пищи

Для расщепления высокобелковой пищи организму нужно больше калорий, при этом чувство сытости сохранится дольше. Таким образом, человек повышает термический эффект пищи (энергия, необходимая для усвоения пищи, – ред.). Поэтому, употребляя продукты с высоким содержанием белка, можно не только увеличить мышечной массы, но и сжигать жир.

Так, лучшими источниками белка являются куриная грудка, рыба и яйца. При этом диетологи советуют употреблять в сутки 1,5 грамма белка на 1 килограмм массы тела.

Также стоит уменьшить процент жиров в рационе, есть больше овощей и фруктов, разные сорта зерновых культур, поддерживать баланс углеводов и, главное, не переедать.

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