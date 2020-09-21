Названы шесть продуктов, которые ошибочно считаются низкокалорийными

Людям стоит перестать считать калории, поскольку часто при этом они совершают ошибки во вред своему здоровью.

Так, как считает диетолог Роса Мария Эспиноса, выбирая обезжиренный вариант продукта, люди могут забывать о том, что он может содержать насыщенные жиры и быть менее полезным для здоровья, пишет La Vanguardia.

Специалист перечислила шесть наиболее популярных таких продуктов.

Мюсли

Мюсли зачастую содержит добавленный сахар, поэтому покупая продукт, стоит ознакомиться с этикеткой и выбирать мюсли без сахара или с небольшим его количеством, а лучше всего приготовить их дома, добавив овсяные хлопья, орехи и сухофрукты.

Хлопья

Выбирая хлопья для завтрака, также необходимо внимательно изучить состав. Так, многие хлопья высококалорийны, поскольку в них содержится большое количество добавленного сахара. При этом производитель преподносит их как продукт из цельного зерна, что на самом деле не соответствует действительности, поскольку в них нет клетчатки. Диетолог рекомендует обратить внимание на другие варианты перекуса, такие как злаковые батончики, сваренные вкрутую яйца, натуральный несладкий йогурт, фрукты или кусок белого сыра.

Фруктовый сок

Согласно исследованиям, употребление более пяти порций смузи в неделю может повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в них содержится сахар без клетчатки, из-за чего организм очень быстро выделяет инсулин, подчеркивает специалист. Лучше есть фрукты целиком или приготовить смузи дома.

Томатная паста

Магазинная томатная паста часто содержит в своем составе большое количество сахара. Поэтому лучше приготовить ее дома и добавлять в блюда с уверенностью, что на столе – питательный продукт.

Сухофрукты

Сухофрукты не нужно полностью исключать из рациона, однако важно помнить, что лучше употреблять натуральные фрукты. Так, к примеру, как отмечает тренер по питанию Сусана Леон, в 150 г свежего яблока содержится около 60 калорий, а сушеного яблока – около 365.

Бальзамический и соевый уксус

В 100 мл бальзамического уксуса содержится 110 калорий, а в 100 г – 22 г сахара. Что касается соевого уксуса, в 100 г его содержится 275 калорий. Кроме того, во многих готовых соевых соусах содержится большое количество соли. Поэтому рекомендуется всегда читать информацию на этикетке и выбирать полезные для здоровья продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы пять продуктов – скрытых источников сахара.