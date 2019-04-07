Названы самые вредные продукты для поста

Во время Великого поста не стоит покупаться на этикетку с надписью "рекомендовано" именно для этого времени, ведь производители и сети супермаркетов наживаются на "голодающих" покупателях.

По данным "Аргументы и факты", такие продукты не только дорогие, но и вредные для здоровья, потому что являются фальсификатом, ведь не бывает колбасы без мяса, а творога без молока.

Редкий товар – высокая цена

Маркировку "рекомендовано в пост" ставят в основном на невостребованный товар, после чего в на 50-100% завышают реальную цену на продукт.

Соя дороже мяса

Фальсификатчики во время поста наживаются на непостных продуктах, которые не могут быть таковыми по определению. К их числу можно причислить: майонез, колбасу, сметану, сыр, маргарин и прочее. Дорогое мясо в колбасах заменяют дешевым соевым белком, а цена на них не низкая.

Пост Nakonu

Вредные продукты в пост

Постящиеся уделяют больше внимания соевым продуктам, хотя их употребление может навредить организму. Соевые творог, сыр, молоко и тофу могут усугубить течение эндокринных заболеваний. Соевая мука – трудноусвояемые углеводы, которые могут нанести вред пищеварению.

Постный майонез ниже по калориям, чем обычный, но это животный продукт, который нужно употреблять в балансе с белками и углеводами. А из такого продукта исключают яичные желтки, заменяя их добавками.

В постную колбасу добавляют в больших количествах вместо мяса растительный белок и клетчатку, потому что они безвкусные и придают объем.

Маргарин используется вместо животного жира. Транс-изомеры жирных кислот вредны для здоровья, потому медики не рекомендуют употреблять такие продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великий пост в 2019 году начался 11 марта, но это не означает, что нужно питаться невкусными продуктами. О рецептах на время поста читается по ссылке.

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