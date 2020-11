Названы самые вредные привычки женщин в еде

Диетологи из США назвали десять самых вредных пищевых привычек женщин.

Так, одной из них, Лорен Харрис-Пинкус, дипломированный и сертифицированный диетолог и нутрициолог, считает привычку есть стоя, пишет Eat this, not that!.

Особенно часто это делают матери маленьких детей. По мнению диетолога, это очень вредно, так как для полноценного осознания приема пищи мозгом необходимо есть сидя, используя тарелку, вилку или ложку и тщательно пережевывая пищу.

Также специалист не рекомендует доедать за детьми вредные закуски типа наггетсов или сыра, так как в них содержится много калорий. Врач советует заранее запасаться полезными закусками вроде фруктов, овощей и йогурта.

Что касается выбора блюд, Лорен Харрис-Пинкус рекомендует прислушиваться к своему организму, не пытаясь выбрать наименее калорийный вариант. Иначе человек съест больше, но так и не наестся.

Не стоит вешать на еду ярлыки "полезная" или "вредная" – лучше составлять меню, учитывая содержание тех или иных питательных веществ, витаминов и минералов в продуктах.

В свою очередь, диетолог Келли Джонс отметила, что женщинам не нужно увлекаться снеками вроде питательных батончиков.

Она также рекомендует обязательно есть на завтрак пищу с белком: йогурт, обогащенный белком, овсянку с орехами и семенами или цельнозерновой хлеб.

По ее словам, женщины часто не завтракают из-за того, что плотно поужинали накануне, но в результате это приводит к тому, что они снова переедают вечером. Специалист предложила попытаться полноценно позавтракать и перекусить несколько раз в первой половине дня, чтобы откорректировать режим питания.

Она также призвала женщин отказаться от слишком продолжительных низкоуглеводных диет, поскольку это может навредить репродуктивному здоровью. Кроме того, Джонс посоветовала делать как можно меньше перекусов и стремиться к большему количеству полноценных приемов пищи.

