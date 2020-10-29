Названы самые полезные продукты для женщин после 40 лет

Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо включить в рацион женщинам старше 40 лет для снижения веса и улучшения состояния здоровья в целом.

Подробностями она поделилась с изданием "РИА Новости". По словам специалиста, дамам в возрасте обязательно нужно употреблять продукты с высоким содержанием эстрогена. К ним относятся: льняное масло, фасоль, нут, горох, соя, шпинат, яблоки и абрикосы, гранаты, птица, рыба, моллюски, устрицы, куркума и имбирь.

"С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена – гормона, участвующего в обменных процессах и отвечающего за эмоциональную стабильность. Его дефицит приводит быстрой утомляемости и раздражительности. Поэтому в меню следует включить пищу, содержащую этот компонент", – заявила Елена.

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Для поддержания гормонального фона Елена Кален рекомендует употреблять цельнозерновые злаки: рожь, овес, отруби, бурый рис и ячмень.

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Кроме того, диетолог советует не садиться на жесткую диету после 40 лет, а заниматься спортом.

"Главное – питаться разнообразно, включите в рацион побольше свежих овощей и рыбу. Не забывайте и о физической активности. Бег, зарядка, гимнастика, плавание – упражнения, которые помогут сжечь калории и поддержать тело в тонусе. Можно просто погулять. Свежий воздух необходим для улучшения кровообращения и обмена веществ. Важно пить достаточно воды. Она участвует в расщеплении жира и сохранении упругости кожи", – подытожила Кален.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Анфиса Чехова похудела на 25 килограммов и призналась, что сбросить вес ей удалось, отказавшись лишь от одного продукта.