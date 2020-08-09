Названы пять продуктов – скрытых источников сахара

Сахар является важным компонентом рациона, однако в избытке он может привести к набору веса.

Так, в некоторых продуктах неожиданно много углеводов, которые могут содержать сахар, пишет Times Now News. Издание приводит пять примеров пищи, которая незаметно придает лишние килограммы.

Кетчуп

Томатный соус, который вы добавляете в еду, может содержать до 22 г сахара на 100 г продукта.

Фруктовый йогурт

100 г магазинного йогурта с фруктовым наполнителем могут содержать до 14 г сахара.

Кетчуп может содержать до 22 г сахара на 100 г продукта Фото: Pixabay

Соки

Если вы хотите похудеть, ешьте свежие фрукты, а сок готовьте сами: в магазинных пакетированных соках слишком много сахара.

Молоко

Молоко содержит натуральный сахар в виде лактозы. И хотя он не вреден для организма, стоит учитывать, что в 100 г молока содержится 5 г сахара.

100 г крекеров могут содержать около 7-9 г сахара Фото: Pixabay

Крекеры

Многие люди считают крекеры полезным источником клетчатки и просто хорошим продуктом для здорового питания. Однако при этом не осознают, что 100 г крекеров могут содержать около 7-9 г сахара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.