Названы продукты, которые уменьшают тягу к сладкому

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему хочется сладкого и назвала продукты, которые уменьшают тягу к нему.

Так, подробностями она поделилась своей странице в Instagram. По словам Усенко, первое, на что стоит обратить внимание при постоянной тяге к сладкому — это количество углеводов в рационе.

Фото: medikforum.ru

"В 80% случаев вы просто недоедаете нужное для вас количество углеводов, это провоцирует жажду к сладкому, так как организму легче всего взять нужную энергию из быстрых углеводов. Если вопрос с количеством углеводов вы выяснили и вас все равно тянет, то погнали по продуктам, которые могут помочь отказаться от сладкого: красная рыба, ягоды, черный шоколад 85%, авокадо, орехи, виноград, финик (без сахара), йогурт, смузи на основе йогурта, корица, ваниль", — рассказала Усенко.

Также она добавила, что еще в помощь могут прийти белковые продукты, их наличие в рационе в нужном количестве обязательно для того, чтоб не было тяги к сладкому. Поэтому нужно контролировать, чтобы было не много и не мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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