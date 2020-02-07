Убийцы молодости: названы продукты, которые приближают старость

Ряд продуктов, которые человек ежедневно употребляет в пищу, не только вредят его здоровью, но и приближают старость.

О том, от какой еды следует отказаться, чтобы сохранять молодость как можно дольше – рассказал "Рамблер Женский".

Фото: blogspot.com

Мясо на гриле

Фото: grandkulinar.ru

По словам издания, ученые заявляют, что эффект от поедания мяса, обжаренного на гриле, можно сравнить с выхлопными газами. В чрезмерно обжаренном мясе содержатся канцерогены, которые разрушают природный коллаген, отвечающий за упругость кожи, и провоцируют появление морщин.

Энергетики

Фото: polit.ru

Сахар и кофеин, которые в огромных количествах содержатся в энергетиках, даже по отдельности негативно сказываются на внешности. Отмечается, что кофеин обезвоживает организм, а сахар способствует появлению морщин.

Фаст-фуд

Фото: gazeta.ru

Трансжирные кислоты в фаст-фуде закупоривают артерии, из-за чего жир продолжает храниться в организме. Далее трансжиры оказывают сильнейшую нагрузку на печень, что и приводит к преждевременному старению и появлению морщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Зинаида Медведева назвала топ-5 продуктов, продлевающих молодость.

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