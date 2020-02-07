Убийцы молодости: названы продукты, которые приближают старость

Ряд продуктов, которые человек ежедневно употребляет в пищу, не только вредят его здоровью, но и приближают старость.
О том, от какой еды следует отказаться, чтобы сохранять молодость как можно дольше – рассказал "Рамблер Женский".
Фото: blogspot.com
Мясо на гриле
Фото: grandkulinar.ru
По словам издания, ученые заявляют, что эффект от поедания мяса, обжаренного на гриле, можно сравнить с выхлопными газами. В чрезмерно обжаренном мясе содержатся канцерогены, которые разрушают природный коллаген, отвечающий за упругость кожи, и провоцируют появление морщин.
Энергетики
Фото: polit.ru
Сахар и кофеин, которые в огромных количествах содержатся в энергетиках, даже по отдельности негативно сказываются на внешности. Отмечается, что кофеин обезвоживает организм, а сахар способствует появлению морщин.
Фаст-фуд
Фото: gazeta.ru
Трансжирные кислоты в фаст-фуде закупоривают артерии, из-за чего жир продолжает храниться в организме. Далее трансжиры оказывают сильнейшую нагрузку на печень, что и приводит к преждевременному старению и появлению морщин.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Зинаида Медведева назвала топ-5 продуктов, продлевающих молодость.
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