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/Диета и фитнес

Названы продукты, которые помогут загореть

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Красивый, ровный загар можно получить не только благодаря солнцу и автозагару, но и правильному питанию.

Как сообщает Di Lei, существует ряд продуктов, которые стимулируют выработку меланина и сохраняют бронзовый цвет кожи на долгое время. Именно витамин E, бета-каротин и определенные аминокислоты помогут придать коже определенный оттенок и надолго сохранить загар.

Морковь

Содержит большое количество бета-каротина. Особенно эффективен для загара морковный сок или салаты из моркови. Главное, употреблять этот продукт в течение длительного времени. Но помните, что передозировка морковью грозит вашей коже неприятным оранжевым оттенком.

Названы продукты, которые помогут загореть

Фото: 7dach.ru

Абрикосы и персики

В них не только бета-каротин, но и витамины группы B, а также биофлавоноиды. Эти продукты ускоряют появление загара, обеспечивают защиту от ультрафиолета, защищают от ожогов. Отметим: в день рекомендуется съедать примерно 200 г абрикосов.

Названы продукты, которые помогут загореть

Фото: roscontrol.com

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Дыня

Этот продукт полон витаминами В и С, а также калием, железом и бета-каротином. От дыни загар появляется быстрее, а цвет становится интенсивнее. Но для этого нужно съедать по 300 граммов в день.

Названы продукты, которые помогут загореть

Фото: 7dach.ru

Помидоры

Помидоры богаты витаминами В и минералами. Они защищают кожу и в то же время обеспечивают появление загара. Для того, чтобы был нужный эффект, потребуется стакан томатного сока ежедневно.

Названы продукты, которые помогут загореть

Фото: tv.ua

Брокколи

Эта капуста способна защитить кожу до и после принятия солнечных ванн. Она обладает лечащим эффектом: уменьшает покраснения и отеки кожи. Поэтому нужно съедать порцию (200 г отварной или сырой) брокколи до или после посещения пляжа.

Названы продукты, которые помогут загореть

Фото: politeka.net

Ранее OBOZREVATEL поделился топ-5 советами, как сохранить морской загар.

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Закирова Анна
Закирова Анна
Мoя искрeнняя 6лaгoдaрноcть тeм, кто покaзaл мнe этот чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁h8wv2t Пpоcто пройдя проcтoй опpоc пoлучила почти полyгодовyю заpплатy)) Пoльзyйтесь, пока eщe ecть возможность=)
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