Названы продукты, которые помогут загореть

Красивый, ровный загар можно получить не только благодаря солнцу и автозагару, но и правильному питанию.

Как сообщает Di Lei, существует ряд продуктов, которые стимулируют выработку меланина и сохраняют бронзовый цвет кожи на долгое время. Именно витамин E, бета-каротин и определенные аминокислоты помогут придать коже определенный оттенок и надолго сохранить загар.

Морковь

Содержит большое количество бета-каротина. Особенно эффективен для загара морковный сок или салаты из моркови. Главное, употреблять этот продукт в течение длительного времени. Но помните, что передозировка морковью грозит вашей коже неприятным оранжевым оттенком.

Фото: 7dach.ru

Абрикосы и персики

В них не только бета-каротин, но и витамины группы B, а также биофлавоноиды. Эти продукты ускоряют появление загара, обеспечивают защиту от ультрафиолета, защищают от ожогов. Отметим: в день рекомендуется съедать примерно 200 г абрикосов.

Фото: roscontrol.com

Дыня

Этот продукт полон витаминами В и С, а также калием, железом и бета-каротином. От дыни загар появляется быстрее, а цвет становится интенсивнее. Но для этого нужно съедать по 300 граммов в день.

Фото: 7dach.ru

Помидоры

Помидоры богаты витаминами В и минералами. Они защищают кожу и в то же время обеспечивают появление загара. Для того, чтобы был нужный эффект, потребуется стакан томатного сока ежедневно.

Фото: tv.ua

Брокколи

Эта капуста способна защитить кожу до и после принятия солнечных ванн. Она обладает лечащим эффектом: уменьшает покраснения и отеки кожи. Поэтому нужно съедать порцию (200 г отварной или сырой) брокколи до или после посещения пляжа.

Фото: politeka.net

Ранее OBOZREVATEL поделился топ-5 советами, как сохранить морской загар.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.