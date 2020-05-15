Названы продукты, которые помогают похудеть: топ-5

Чтобы похудеть, не всегда нужно от чего-то отказываться. Можно даже, наоборот, добавить в свое меню новые продукты, поскольку некоторые из них могут помочь в похудении.

О пяти продуктах, которые помогут похудеть, пишет Cosmopolitan.

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Жирная рыба

Лосось, сардины, скумбрия и другие жирные рыбы содержат незаменимые и очень полезные для женского организма омега-3 жирные кислоты, которые борются с воспалениями, снижают риск сердечных заболеваний и снижают уровень гормона кортизола, ответственного за стресс и накопление жира.

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Кофе

Кофе способствует избавлению от лишнего жира. В ходе небольшого исследования оказалось, что люди, которые пили кофе за час до тренировки, сжигали почти вдвое больше жира и могли тренироваться на 17% дольше.

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Яйца

"Яичные" завтраки уменьшают чувство голода и продлевают сытость на несколько часов.

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Зеленый чай

Зеленый чай — хороший источник эпигаллокатехин-галлата (EGCG), антиоксиданта, который способствует сжиганию жира и помогает быстро избавиться от живота.

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Яблочный уксус

Используйте его вместо заправки для салата. Яблочный уксус снижает аппетит и уровень сахара в крови.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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