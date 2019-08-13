Названы продукты, которые можно употреблять перед сном

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые можно употреблять перед сном.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Правильно считается ужинать до 20:00. Но все мы разные и кто-то ложится ну очень поздно, поэтому нуждается в пище в 22:00-23:00. Я расскажу, что можно съесть в такое время", — написала Усенко.

Фото: 24tv.ua

По словам диетолога, в позднее время суток можно есть овощи.

"Овощи никогда не будут лишние, но в это время нужно есть только те, которые максимально нейтральны. Поэтому делайте упор на зеленые овощи. Их можно разбавить редиской и помидором", — отметила Усенко.

Фото: www.of-md.com

Также диетолог добавила, что можно кушать нежирную птицу, рыбу, морепродукты и яичные белки без желтка — это отличный и безопасный вариант, который не навредит фигуре.

Фото: vzglyad.az

Кроме того, Усенко отметила, что передсном лучше избегать следующих продуктов: кефира, сыров и фруктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко предупредила об опасности жестких диет. Они приводят к срывам, нервам, плохому самочувствию и настроению.

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