Названы продукты, которые можно употреблять перед сном

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые можно употреблять перед сном.
Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Правильно считается ужинать до 20:00. Но все мы разные и кто-то ложится ну очень поздно, поэтому нуждается в пище в 22:00-23:00. Я расскажу, что можно съесть в такое время", — написала Усенко.
Фото: 24tv.ua
По словам диетолога, в позднее время суток можно есть овощи.
"Овощи никогда не будут лишние, но в это время нужно есть только те, которые максимально нейтральны. Поэтому делайте упор на зеленые овощи. Их можно разбавить редиской и помидором", — отметила Усенко.
Фото: www.of-md.com
Также диетолог добавила, что можно кушать нежирную птицу, рыбу, морепродукты и яичные белки без желтка — это отличный и безопасный вариант, который не навредит фигуре.
Фото: vzglyad.az
Кроме того, Усенко отметила, что передсном лучше избегать следующих продуктов: кефира, сыров и фруктов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко предупредила об опасности жестких диет. Они приводят к срывам, нервам, плохому самочувствию и настроению.
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