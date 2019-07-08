Названы причины постоянного чувства голода: как с этим бороться

Врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала о причинах постоянного голода. Так, она отметила, что вполне естественно хотеть есть каждые 5 часов при условии, нормального завтрака, обеда и ужина.

Толстикова написала на своей странице в социальной сети Instagram, что первой причиной может являться продолжительная диета.

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"Вы постоянно на "диете", уже 35-й год подряд. Вначале была низкоуглеводная, потом монодиеты, кето, Дюкана, арбузная или еще какая-то. И так год в год. Состояние хронического недоедания приводит к нарушению гормонов, отсюда и ощущение постоянного голода", - написала она.

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В вашем рационе много простых углеводов, которые не включают механизм сытости: гранола, сухофрукты, фрукты, печенья, шоколадки, сиропы, мед. От таких продуктов сытости не ждите.

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Рацион обедненный белком - еще одна причина частых срывов и постоянного голода. Белок - это важный макронутриент, который включает сытость и помогает организму регулировать пищевое поведение. Мало белка - много голода.

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Вы недоедаете клетчатку: очень часто такой рацион содержит большое количество белка и жира, но в нем отсутствуют пищевые волокна, которые формируют нашу микрофлору. А как вы знаете, именно она контролирует наш вес, состояние гормонов и пищевые привычки.

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Частое употребление алкоголя приводит к повышенному аппетиту, обратите внимание на количество и частоту и старайтесь вовсе не употреблять данный источник пустых калорий.

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Сукралоза и другие сахарозаменители провоцируют голод через выработку кишечных гормонов. Избегайте все, что 0 cal, low cal и другие "похудательные" продукты.

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Вы пьете мало воды! Очень часто организм ошибается: он не хочет есть, а хочет пить. Уменьшая количество воды в сутках, вы увеличиваете голод и объём пищи, тем самым провоцируя рост жировых клеток.

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Некоторые препараты могут провоцировать голод, но и проблемы с эндокринными железами точно так же влияют на контроль пищевого поведения.

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Недавно OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

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