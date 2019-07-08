Названы причины постоянного чувства голода: как с этим бороться

Врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала о причинах постоянного голода. Так, она отметила, что вполне естественно хотеть есть каждые 5 часов при условии, нормального завтрака, обеда и ужина.
Толстикова написала на своей странице в социальной сети Instagram, что первой причиной может являться продолжительная диета.
pexels.com
"Вы постоянно на "диете", уже 35-й год подряд. Вначале была низкоуглеводная, потом монодиеты, кето, Дюкана, арбузная или еще какая-то. И так год в год. Состояние хронического недоедания приводит к нарушению гормонов, отсюда и ощущение постоянного голода", - написала она.
pexels.com
В вашем рационе много простых углеводов, которые не включают механизм сытости: гранола, сухофрукты, фрукты, печенья, шоколадки, сиропы, мед. От таких продуктов сытости не ждите.
pexels.com
Рацион обедненный белком - еще одна причина частых срывов и постоянного голода. Белок - это важный макронутриент, который включает сытость и помогает организму регулировать пищевое поведение. Мало белка - много голода.
pexels.com
Вы недоедаете клетчатку: очень часто такой рацион содержит большое количество белка и жира, но в нем отсутствуют пищевые волокна, которые формируют нашу микрофлору. А как вы знаете, именно она контролирует наш вес, состояние гормонов и пищевые привычки.
pexels.com
Частое употребление алкоголя приводит к повышенному аппетиту, обратите внимание на количество и частоту и старайтесь вовсе не употреблять данный источник пустых калорий.
pexels.com
Сукралоза и другие сахарозаменители провоцируют голод через выработку кишечных гормонов. Избегайте все, что 0 cal, low cal и другие "похудательные" продукты.
pexels.com
Вы пьете мало воды! Очень часто организм ошибается: он не хочет есть, а хочет пить. Уменьшая количество воды в сутках, вы увеличиваете голод и объём пищи, тем самым провоцируя рост жировых клеток.
pexels.com
Некоторые препараты могут провоцировать голод, но и проблемы с эндокринными железами точно так же влияют на контроль пищевого поведения.
pexels.com
Почему вы испытываете постоянно голод? Этому состоянию однозначно есть причина. Вполне естественно испытывать голод каждые 4.5-5 часов при условии, что у вас адекватный завтрак/обед и ужин. Но, если это не так, ставим лайк и пробуем найти вашу причину - 1. Вы постоянно на "диете", уже 35-й год подряд. Вначале была низкоуглеводная, потом монодиеты, кето, Дюкана, арбузная или ещё какая-то. И так год в год. Состояние хронического недоедания приводит к нарушению гормонов, отсюда и ощущение постоянного голода 2. В вашем рационе много простых углеводов, которые не включают механизм сытости: гранола, сухофрукты, фрукты, печенья, шоколадки, сиропы, мёд и другие сахара. От таких продуктов сытости не ждите 3. Рацион обеднённый белком - ещё одна причина частых срывов и постоянного голода. Белок - это важный макронутриент, который включает сытость и помогает организму регулировать пищевое поведение. Мало белка - много голода. 4. Вы недоедаете клетчатку: очень часто такой рацион содержит большое количество белка и жира, но в нем отсутствуют пищевые волокна, которые формируют нашу микрофлору. А как вы знаете, именно она контролирует наш вес, состояние гормонов и пищевые привычки 5. Частое употребление алкоголя приводит к повышенному аппетиту, обратите на количество/частоту внимание и старайтесь вовсе не употреблять данный источник пустых калорий 6. Сукралоза и другие сахарозаменители влились в нашу жизнь, стараясь обмануть организм, что бы нам не съесть чего-то лишнего. Хотя на самом деле, именно они и провоцируют голод через выработку кишечных гормонов. Избегайте все, что 0 cal, low cal и другие "похудательные" продукты 7. Вы пьёте мало воды! Очень часто организм ошибается: он не хочет есть, а хочет пить. Уменьшая количество воды в сутках, вы увеличиваете голод и объём пищи, тем самым провоцируя рост жировых клеток 8. Некоторые препараты могут провоцировать голод, но и проблемы с эндокринными железами точно так же влияют на контроль пищевого поведения А может у вас психологический голод? Подумайте и над этой причиной :) - #Доктортолстикова #питание #пп #зож #еда #nutrition #behealthy #health #hormone #healthyfood #польза #спорт #здоровье #правильноепитание #голод
Недавно OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.